Пьяный мужчина забежал с ножом в кафе Алматы

За ним гнались трое, они распылили перцовый баллончик.

Алматинцы стали свидетелями разборок между молодыми людьми, передает zakon.kz.

Инцидент произошел в кафе на пересечении проспектов Абая и Достык.

По информации "kris_p_brothers_official", внутри была женщина с детьми. Через 20 минут забежал пьяный мужчина с ножом и кричал что-то. Персонал попытался его остановить. За мужчиной бежали еще 5-6 человек, персонал кафе закрыл двери на ключ.

Эти парни набрызгали через щели в двери из "газового баллончика" мы все начали сильно кашлять, слезились глаза. Одному из моих детей стало очень плохо, - написала женщина.

Один из посетителей поднялся и открыл форточку, после чего взял на руки мальчика и поднес к открытому окну.

Я бесконечно благодарна Вам от страха даже не спросила как зовут парня! На фото видно что парень держит моего ребенка на руках за ботинки. Спасибо тебе добрый человек! Спасибо твоим родителям что воспитали настоящего Мужчину! Человека. Форточки были заколочены гвоздями мы смогли открыть только два из четырех! На окнах решетки! Запасного выхода нет! В экстренном случае из вашего заведения не выберешься, - написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от интернет-СМИ «kris_p_brothers» (@kris_p_brothers_official)

В ДП Алматы сообщили, что конфликт произошел между малознакомыми людьми. Трое человек погнались за мужчиной с ножом. Он успел забежать в заведение, а участники погони использовали перцовый баллончик.

Данный факт в настоящее время находится в производстве. Правонарушители были задержаны сразу, после того как поступил вызов на 102 и прибыл экипаж патрульной полиции. В их отношении составлен административный материал по статье 434 Кодекса об административных правонарушениях "Мелкое хулиганство", - рассказал начальник УП Медеуского района Даурен Утебаев.

Материалы производства для принятия решения будут направлены в суд.

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