Топ 5 крупных проектов по строительству общежитий

Суммарный объем привлекаемых инвестиций для реализации данных проектов составляет свыше 19 млрд. тенге.

В Казахстане второй год реализуется программа по строительству студенческих общежитий. Новый подход, основанный на принципах государственно-частного партнерства, позволил существенно укрепить социальную инфраструктуру сферы образования. Перечень студенческих общежитий пополнился 44 объектами на 11 тысяч новых мест.

На сегодняшний день с оператором программы – АО "Финансовый центр" заключены 63 договоров, в результате исполнения которых до 2022 года планируется осуществить ввод 21 289 новых мест для студенческой молодежи. При этом необходимо отметить, что объекты будут вводиться не только в областных центрах, но и в небольших городах (г.г. Темиртау, Аральск, Аркалык и др.), где расположены учебные заведения, нуждающиеся в общежитиях.

Объективно, что более живой интерес со стороны инвесторов проявляется в отношении городов Алматы, Нур-Султан и Шымкент, которыми сформирована основная потребность - 60%. Но, несмотря на активные темпы строительства, спрос на общежития будет иметь долгосрочный характер, так как в ближайшей перспективе прогнозируется динамичный рост контингента студентов.

В данной публикации вы узнаете о пяти наиболее крупных проектах по строительству общежитий, реализуемых при партнерстве государства и частных инвесторов, в рамках механизма размещения целевого государственного заказа.

Суммарный объем привлекаемых инвестиций для реализации данных проектов составляет свыше 19 млрд. тенге.

5 место. Строительство общежития для студентов Южно-Казахстанского университета имени М.Ауэзова. Проект реализуется частным инвестором "Шарталь" на собственном земельном участке, полностью за счет привлечения частных инвестиций в объеме 1 млрд. тенге. Общая площадь 5-этажного общежития составляет 3 900 кв.м. Планируемый срок сдачи – декабрь 2021 года.

4 место. Строительство общежития для студентов Университета имени С. Торайгырова. Проект реализуется путем создания консорциума при участии Университета имени С.Торайгырова и ТОО "Заман Альянс". Стоимость проекта составляет 1,4 млрд. тенге, 20% из которых вложены университетом. Общая площадь 5-этажного общежития составляет 8 933 кв.м. Планируемый срок сдачи – декабрь 2020 года.

3 место. Строительство общежития для студентов Казахского национального университета им. аль-Фараби. Проект реализуется путем создания консорциума при участии КазНУ им. аль-Фараби и ТОО "СК САМРУК-КУРЫЛЫС". Объем привлекаемых инвестиций составляет 7,1 млрд. тенге. Общая площадь 7-этажного общежития составляет 27 338 кв.м. Планируемый срок сдачи – сентябрь 2022 года.

2 место. Строительство общежития для студентов Международного Казахско-Турецкого университета имени Х.А.Ясави. Проект реализуется ТОО "Alem Trust Construction" на земельном участке, переданном инвестору университетом в долгосрочную аренду. Объем привлекаемых частных инвестиций составляет свыше 3,8 млрд. тенге. Общая площадь 5-этажных 3-х блоков общежития составляет 24 062 кв.м. Планируемый срок сдачи – август 2021 года.

1 место. Строительство общежития для студентов Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева. Проект реализуется путем создания консорциума при участии ЕНУ имени Л.Н.Гумилева и ТОО "МегаСтройСервис". Объем привлекаемых частных инвестиций составляет свыше 6 млрд. Общая площадь 5-этажных 3-х блоков общежития составляет 36 373 кв.м. Планируемый срок сдачи – декабрь 2021 года.

Более подробную консультацию о возможностях участия в программе по строительству студенческих общежитии можно получить по телефонам 8 (7172) 695-127, 8 (705) 198-01-01, в Тelegram-канале invest.fincenter.kz либо на сайте – www.invest.fincenter.kz.

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