Кто будет исполнять обязанности ответсекретарей 

Упразднение института ответсекретарей одобрили в Мажилисе.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина депутаты одобрили в первом чтении проект Конституционного закона Республики Казахстан "О внесении изменений в Конституционный закон Республики Казахстан "О Правительстве Республики Казахстан", передает корреспондент zakon.kz.

Данный законопроект разработан в реализацию послания главы государства от 1 сентября 2020 года об упразднении института ответственных секретарей. Сейчас они назначаются президентом, и они имеют высокий статус, - сказала председатель агентства по делам государственной службы Анар Жаилганова, представляя документ депутатам.

По ее словам, после принятия данных поправок их обязанности будут возложены на руководителей аппаратов, которые будут назначаться министрами и будут им подотчетны.

В этой связи предлагается исключить из конституционного закона "О правительстве РК" нормы, регулирующие статус и полномочия ответственных секретарей и закрепить их за руководителями аппаратов в законе "О государственной службе, - добавила она.

Оксана Скибан, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!