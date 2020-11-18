"Помогите". Записку от уйгура нашел россиянин в обуви из интернет-магазина

Сначала в компании The North Face по этому поводу заявили, что это "спам". Но потом этот комментарий был удален.

Житель Петербурга Арслан Гибадуллин нашел в заказанных в интернете кедах бренда The North Face записку, в которой якобы заключенный уйгур из Китая просит помочь, передает zakon.kz.

Арслан рассказал, что заказал кеды в интернет-магазине "Траектория", забрал из со склада компании логистики 12 ноября. Кеды были в упаковке почтовой доставки, записка-стикер была приклеена к верхней части правого тапка, пишет "Бумага".

В ней говорится: "Помогите. Я в тюрьме в Китае. Пожалуйста, помогите. Уйгур".

В интернет-магазине Гибадуллину пояснили, что заказы поступают к ним в коробках или пакетах. В логистике сказали то же самое. Петербуржец считает, что этот случай надо придать огласке, неважно, шутка это была или нет.

Сначала в компании The North Face по этому поводу заявили, что это "спам". Но потом этот комментарий был удален. Позже в компании заявили, что не используют принудительный труд, но все же начали внутреннее расследование.

Мы можем заверить вас, что не используем принудительный труд при производстве каких-либо из наших продуктов и что тюремный труд не использовался при производстве приобретенной вами обуви... ...Обувь на предоставленных фотографиях никогда не была в Китае, - говорится в ответе регионального менеджера The North Face Инны Рубановой.(переведено с английского языка)

Рубанова сообщила, что купленную Арсланом обувь сделали во Вьетнаме и отправили напрямую на завод компании в Бельгии, а затем в дистрибьюторский центр в России, откуда кеды и попали в "Траекторию".

Арслан отправил обувь, оригинальную упаковку, квитанции о продаже и записку в The North Face. Кеды пообещали заменить на новые.

При этом "Бумага" пишет, что еще 5 ноября парламент Великобритании проводил слушания, чтобы определить, используют ли крупные компании принудительный труд уйгурских мусульман в Синьцзяне.

Доказательства непричастности просили предоставить такие бренды, как The North Face, Adidas, Amazon, Boohoo, H&M, IKEA, Nike, Puma и других. Проверяется проверка цепочки поставок этих компаний, так как примерно каждый пятый предмет одежды из хлопка, продаваемый в мире, содержит материалы из Синьцзяна.

С 2017 по 2020 год мировые СМИ и правозащитники массово писали о репрессиях китайских властей по отношению к уйгурам. Представителей народа отправляют в тюрьмы по разным безосновательным причинам, в том числе "за религиозный экстремизм". По данным Австралийского института стратегической политики, к 2020-му более 1 миллиона уйгуров и представителей других тюркских мусульманских меньшинств находятся в "лагерях перевоспитания". Там их подвергают политической идеологической обработке, заставляют отказаться от религии и культуры, некоторых подвергают пыткам, утверждают правозащитники.

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