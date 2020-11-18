Бесплатных адвокатов теперь будет назначать онлайн-система

Порядок назначения адвокатов в рамках оказания гарантированной государством юрпомощи по уголовным, гражданским делам и делам об адмправонарушениях автоматизируют.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина депутаты одобрили в первом чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи", передает корреспондент zakon.kz.

По данным профильного комитете Мажилиса, этот законопроект разработан по инициативе депутатов Парламента РК и предусматривает ряд изменений в действующее законодательство.

Данные изменения направлены на реализацию права граждан на получение квалифицированной юридической помощи, предусмотренного статьей 13 Конституции Казахстан и дальнейшее развитие института адвокатуры и юридических консультантов, автоматизацию и оптимизацию их деятельности, - говорится в заключении комитета.

В целом, документ разработан на основе мониторинга действующего законодательства и правоприменительной практики, а также предложений, поступивших во время встреч депутатов с адвокатами, юристами, судьями и представителями правоохранительных органов.

В целях реализации госпрограммы "Цифровой Казахстан" предлагается автоматизировать порядок назначения адвокатов в рамках оказания гарантированной государством юридической помощи по уголовным, гражданским делам и делам об административных правонарушениях. При этом в целях недопущения нарушения конституционного права на защиту, наряду с автоматизацией, сохраняется действующий порядок назначения адвокатов", - поясняется в информации.

Участие защитника будет обеспечиваться соответствующим органом путем направления постановления в коллегию адвокатов в форме электронного документа через единую информационную систему юридической помощи либо на бумажном носителе.

Также предлагается закрепить нормы в части получения адвокатами информации непосредственно из единой информационной нотариальной системы, национального реестра идентификационных номеров в рамках исключительно конкретного дела как в электронном, так и на бумажном носителях.

Помимо этого, расширяются полномочия президиума Республиканской коллегии адвокатов за счет сокращения исключительной компетенции республиканской конференции в части принятия ряда локальных актов в целях оперативности принятия решения по актуальным вопросам для адвокатского сообщества. Республиканская коллегия адвокатов наделяется компетенцией по ведению республиканского реестра адвокатов в целях исключения случаев участия в судопроизводстве лиц, адвокатский статус которых прекращен.

Также предлагается упразднение юридических консультаций, что будет способствовать оптимизации расходов коллегии адвокатов, а также создаст эффективную конкурентную среду на рынке оказания квалифицированной помощи адвокатами.

Постоянные комитеты Мажилиса Парламента представили положительные заключения по законопроекту.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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