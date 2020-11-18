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14 детей родились с коронавирусом в ВКО

Всего в регионе на амбулаторном лечении находится 165 детей, один ребенок на стационарном.

Фото : Pixabay18 ноября 2020, 17:09

По состоянию на 18 ноября в Восточно-Казахстанской области коронавирусной инфекцией заражены 166 детей до 18 лет. Об этом на брифинге в РСК сообщил представитель Управления здравоохранения области Аскар Хорошаш, передает zakon.kz.

На амбулаторном лечении находится 165 детей, один ребенок на стационарном.

За все время пандемии в области было зарегистрировано 180 случаев у беременных. По имеющимся данным, в ВКО коронавирус обнаружили у 14 новорожденных. Согласно приказу Министра здравоохранения, все исследования проводятся в первый день рождения. У новорожденных был положительный результат ПЦР-теста.

Случаев прерывания беременности из-за COVID-19 зарегистрировано не было.

Всего в ВКО за все время было зарегистрировано 14 156 заражений. За прошедшие сутки там выявили 230 больных.


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