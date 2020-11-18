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Телеканалы и радио отключат в Казахстане 19 ноября

В связи с плановыми профилактическими работами.

Фото : МИИР РК18 ноября 2020, 17:17

19 ноября телевидение и радио отключат в Казахстане, передает zakon.kz.

О проведении плановых профилактических работ и контрольного измерения оборудования на сети эфирного цифрового, аналогового и спутникового телерадиовещания сообщил МИИР со ссылкой на АО "Казтелерадио".

Трансляции будут приостановлены в 3:00 часа 19 ноября 2020 года. Вещание казахстанских теле- радиоэфиров восстановят после проведения плановых работ в 17.00 часов 19 ноября, - сказано в распространенном сообщении.


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