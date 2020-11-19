Как в столице газифицировать свой дом?

Для потребителей столицы стоимость 1 кубометра газа с учетом НДС, составляет 34,6 тенге, что ниже прогнозного на 10 тенге.

В Нур-Султане активно продолжается подключение жилого сектора к газораспределительным сетям. По данным издания Liter.kz, городские власти до конца текущего года, предоставят возможность подключения к природному газу домов в жилых массивах Коктал-1, Коктал-2, Агрогородок, Железнодорожный и Промышленный.

Этот процесс вызывает у домовладельцев ряд вопросов, например, касательно выбора подрядчика или стоимости услуг по подключению газа к своему дому.

Специалисты еще раз объяснили, что технические условия на проектирование и подключение делаются и выдаются совершенно бесплатно в офисе регионального филиала АО "КазТрансГаз Аймак" по адресу г. Нур-Султан, пр. Республики 24. Также бесплатно, за счет акимата города, предоставляются приборы учета газа.

После получения технических условий, домовладельцу предстоит выбрать компанию, имеющую лицензию, которой он и закажет проект строительства. Обычно, это уже входит в стоимость строительно-монтажных работ.

Сделать проект, провести строительно-монтажные работы может любая лицензированная организация. Поскольку этот вид услуг относится к конкурентной среде, то таких компаний сейчас достаточно много и право выбора остается за домовладельцем. Например, в столице на этом рынке работают порядка 55 частных компаний. Соответственно, у предлагающих свои услуги организаций, разнятся и цены.

Анализ цен по строительно-монтажным работам "внутридомовых" газовых сетей, это 25 погонных метров газопровода с подключением, показал, что цены колеблются от 127 до более 240 тысяч тенге. Эти расценки указаны без учета стоимости газопотребляющего оборудования куда входит газовая плита, котел, прибор учета, сигнализатор и т. д.

Как оказалось, самые низкие цены на услуги по строительству "внутридомовых" газопроводов с подключением предлагает региональный оператор по газоснабжению КазТрансГаз Аймак. У этой компании по всей республике установлена единая расценка – 127 тысяч тенге.

Как пояснили специалисты АО "КазТрансГаз Аймак", являясь таким же субъектом рынка, как и другие подрядные организации, компания не имеет правовой возможности влиять на ценовую политику сторонних юридических лиц. Но необходимо помнить, что поскольку все связанное с природным газом имеет статус повышенной опасности, работы должны проводиться только специалистами!

И напоследок, совет от первых "счастливчиков", которые уже пользуются газом - при заключении договора требуйте включить туда сумму обязательных пусконаладочных работ. Это, врезка в газопровод, пуск газа в котел, пуск газа в плиту, опломбировка и приемка. Итого, выходит около 24 тыс. тенге. "Некоторые частные компании обещают подключение к газу "под ключ" и не включают в стоимость своих услуг работы по пусконаладке. Таким образом, они стараются привлечь как можно больше клиентов дешевой ценой. Потом они ставят жителей перед фактом о необходимости дополнительной платы для финального подключения к газу - пишет издание.

Напомним, что для потребителей столицы стоимость 1 кубометра газа с учетом НДС, составляет 34,6 тенге, что ниже прогнозного на 10 тенге.

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