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Общество

В Астане с июля газ подорожал на 11 тенге

Газовая плита, газовые плиты, конфорки, газ, подача газа, отключение газа, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 19:00 Фото: pxhere
В Астане с 1 июля 2025 года стоимость газа для потребителей подорожала на 11 тенге, до 49 тенге за кубометр, сообщает Zakon.kz.

Как пояснил депутат Маслихата Астаны Канат Ибраев на публичных слушаниях по тарифу ТОО "Qazaq Jylu" на транспортировку товарного газа, повышение цены составило почти 33%.

"В среднем по Казахстану было повышение 33-35%. Еще дальше будет подниматься. Трехлетний план повышения цен идет", – сказал Канат Ибраев.

Заместитель руководителя Управления энергетики Астаны Максат Есмагулов отметил, что с 1 июля газ подорожал не только у Qazaq Jylu. Приказом Минэнерго оптовая цена на газ повысилась для всех потребителей.

"С 1 июля общее подорожание. 49 тенге стало не только в жилом массиве "Уркер", но и у Qazaqgaz Aimaq и на Юго-Востоке, "Коктале", везде цена на уровне 49 тенге стала с 1 июля", – заявил он.

Ранее сообщалось, что Минэнерго с 1 июля 2025 года повысит предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Казахстана. Старые цены были не рыночными и при сохранении их риск дефицита газа возник бы после 2026 года. Для достижения минимальной рентабельности требуется ежегодная корректировка уровня оптовых цен в среднем до 33% в течение ближайших трех лет.

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Бауыржан Муканов
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