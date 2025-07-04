В Астане с июля газ подорожал на 11 тенге
Как пояснил депутат Маслихата Астаны Канат Ибраев на публичных слушаниях по тарифу ТОО "Qazaq Jylu" на транспортировку товарного газа, повышение цены составило почти 33%.
"В среднем по Казахстану было повышение 33-35%. Еще дальше будет подниматься. Трехлетний план повышения цен идет", – сказал Канат Ибраев.
Заместитель руководителя Управления энергетики Астаны Максат Есмагулов отметил, что с 1 июля газ подорожал не только у Qazaq Jylu. Приказом Минэнерго оптовая цена на газ повысилась для всех потребителей.
"С 1 июля общее подорожание. 49 тенге стало не только в жилом массиве "Уркер", но и у Qazaqgaz Aimaq и на Юго-Востоке, "Коктале", везде цена на уровне 49 тенге стала с 1 июля", – заявил он.
Ранее сообщалось, что Минэнерго с 1 июля 2025 года повысит предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Казахстана. Старые цены были не рыночными и при сохранении их риск дефицита газа возник бы после 2026 года. Для достижения минимальной рентабельности требуется ежегодная корректировка уровня оптовых цен в среднем до 33% в течение ближайших трех лет.