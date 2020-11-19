В Алматы посчитали туристов, приехавших в год пандемии COVID-19

Несколько месяцев границы страны были фактически закрыты.

Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, в Алматы успели побывать иностранные туристы. Об этом сообщил заместитель руководителя Управления туризма города Алматы Марат Айнабеков, передает zakon.kz.

За последние 5 лет (2015-2019 гг.) наблюдается увеличение количества иностранных туристов в городе Алматы в 1,4 раза с 301 тыс. до 435,6 тыс., и количества внутренних туристов в 2,1 раз с 420 тыс. до 898 тыс. При этом, общее количество туристов увеличилось на 85%.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса, текущей эпидемиологической ситуации отрасль туризма оказалась одной из самых пострадавших отраслей экономики. Сократилось общее число туристов на 40%, в том числе на 63% - число иностранных туристов, - сказал Айнабеков.

По данным Управления, в 2019 году количество обслуженных посетителей местами размещения из числа резидентов Казахстана составило 898 531 человек, а из числа нерезидентов - 435 699 человек. По итогам 2 кварталов нынешнего, 2020 года, отели, гостиницы, хостелы Алматы приняли 278 133 резидентов Казахстана и 75 053 нерезидентов нашей страны.

Марат Айнабеков отметил, что чаще всего иностранные туристы посещают город для участия в деловых мероприятиях, среди других поводов посетить Алматы для иностранцев - частный визит или участие в различных активностях. Особый спрос среди иностранных туристов имеется на экскурсионный, горный и событийный виды туризма.

Наибольший поток иностранных туристов из года в год наблюдается из России, КНР, Узбекистана, Кыргызстана, Индии, Турции, Южной Кореи, Украины, Германии, Таджикистана.

Альберт Ахметов

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