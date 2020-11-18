Аким Алматы прокомментировал ситуацию с дистанционным обучением

Также он рассказал сколько школьников заболело в городе.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев ответил на вопрос, откроются ли школы до конца второй четверти, передает zakon.kz.

Дети тоже, наверное, дома устали сидеть. Им тоже хочется общения. Конечно, знания, которые они получают классах, в школе, не идет ни в какое сравнение с дистанционным обучением. Этот вопрос тоже на совещании поднимался, обсуждали. Мы у себя смотрели, по итогам первой четверти, если смотреть на успеваемость, в принципе, ухудшения мы не видим. То есть резкого снижения по успеваемости, по оценкам выставленным мы не заметили, но тем не менее, конечно, лучше в школу ходить. А чтобы в школу ходить ситуация должна быть спокойная, - сказал градоначальник в ходе прямого эфира на телеканале AlmatyTV.

Также он объяснил, чем чревато открытие школ и сколько школьников заболело в городе.

Ну давайте посмотрим, сколько детей у нас заболело с 1 сентября. У нас 58 школьников заболело, из них трое - иногородние. 58 минус три - 55. При этом 40 - за последний месяц (заразились - ред.). Это уже о чем-то говорит. Хорошо, что все дистанционно обучаются, в школу не ходят. Но обучаясь дистанционно они умудряются заразиться где-то. Есть там в селе, от родителей заразились где-то. Но другие где-то во дворе гуляют, где-то ходят, но заразились. А если они в школе находились, в классе? Что было бы тогда? Тогда бы всех на карантин закрыли. Всю школу, и детей и учителей и плюс родителей. Опять же, хочется всем пойти в школу, в детские сады, но, к сожалению, ситуация не позволяет. Дежурные классы открыли. У нас где-то 15 тысяч детей обучаются, но, у них, слава богу, подобных случаев еще не было, - заключил аким.

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