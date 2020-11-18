Больше половины студентов Северо-Казахстанского университета учатся на гранте

Начиная с 2017-го года, на улучшение материально-технической базы вуза направили свыше 1,2 млрд тенге.

В 2020 году в вузе вдвое увеличили количество грантов, если сравнивать с 2017 годом. Сейчас в Kozybayev University азы будущей профессии осваивают свыше 7,5 тысяч человек. 3908 из них учатся бесплатно, передает zakon.kz.

Начиная с 2017-го года, на улучшение материально-технической базы вуза направили свыше 1,2 млрд тенге. Кроме того, продолжается строительство нового учебно-лабораторного корпуса и двух общежитий. На территории университета развернётся целый студенческий городок.

Положительные изменения приводят к снижению оттока выпускников школ нашей области, - отметил аким СКО Кумар Аксакалов на онлайн-заседании.

Если сравнивать с 2017 годом, количество абитуриентов, поступивших в казахстанские вузы,

увеличилось с 39% до 56%. При этом каждый 2-ой выпускник, сдававший в ЕНТ, поступил на грант.

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