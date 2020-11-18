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Алматы вошел в список самых дешевых для жизни крупных городов мира

Новый отчет показывает, как пандемия COVID-19 изменила стоимость жизни примерно в 130 городах по всему миру с начала 2020 года.

Фото : Shutterstock18 ноября 2020, 21:46

Алматы расположился на 129-м месте в рейтинге самых дорогих для жизни крупных городов мира, тем самым войдя в пятерку самых дешевых для проживания крупных городов мира, передает zakon.kz со ссылкой на The Economist Intelligence Unit.

Годом ранее Алматы располагался на 127 месте. Самым дешевым для жизни крупным городом признан Дамаск (Сирия) - 133 место. За ним следуют Ташкент (Узбекистан), Лусака (Замбия) и Каракас (Венесуела).

Самыми дорогими городами для проживания признаны Цюрих, Париж и Гонконг. Далее расположились Сингапур, Тель-Авив, Осака, Женева, Нью-Йор, Копенгаген и Лос-Анджелес.


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