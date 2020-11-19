Врач рассказал, как мат влияет на организм

Однако не стоит злоупотреблять им.

Российский невролог и нейрофизиолог Александр Будик рассказал, какие последствия бранные слова могут иметь для организма, передает zakon.kz со ссылкой на Sputnik Кыргызстан.

Перенести боль или какую-то неприятность иногда помогают несколько крепких словечек, сказанных в сердцах. Это происходит потому, что центральная нервная система воспринимает ругань как агрессию и приводит организм в состояние стресса, в котором человек может даже не заметить сильную боль, пояснил врач.

Так происходит, например, у спортсменов. Боксеры во время боя на ринге, несмотря на полученные травмы, продолжают сражаться. Это связано с тем, что высокий уровень гормонов стресса резко изменяет в центральной нервной системе восприятие боли, объяснил специалист.

Что в обычном состоянии для человека будет сильной болью, то в возбужденном состоянии он не почувствует. Схожая аналогия проводится с использованием ненормативной лексики. Когда человек использует такие слова, уровень восприятия боли изменяется. Человек может перетерпеть большую интенсивность боли, - сказал невролог.

Но если острый кратковременный стресс и может помочь в какой-то ситуации, то бесконечно подстегивать себя с помощью мата и ругани не стоит. Когда организм находится в состоянии постоянного стресса, увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, нервную и другие системы, что чревато проблемами со здоровьем.

Даже чтобы подавить боль, мат - это не лучший выход. Мозг человека можно обмануть и простым отвлечением внимания, отмечает Будик.

Когда нас что-то отвлекает, мы тоже можем не замечать боль. Можно сравнить две ситуации: дома на ногу падает стул, мы кричим, ругаемся и как-то с ситуацией справляемся, но если такая ситуация происходит в театре, то все иначе. В театре мы не будем ругаться, мы будем соблюдать нормы приличия. Вместо этого мы начнем обращать внимание на окружающих, и таким образом наша боль будет восприниматься менее остро, - сказал специалист.

Он резюмировал, что если переключить фокус внимания с того места, где болит, боль уменьшается.

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