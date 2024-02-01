Как беременность положительно влияет на женский организм

Акушер-гинеколог Алексей Черников рассказал, что во время беременности в организме женщин выделяется гормон прогестерон, который положительно влияет на организм в целом, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал врач в беседе с Life.ru, у прогестерона много эффектов: он снижает тонус гладкомышечных клеток (сосудов и матки), повышает проницаемость сосудистой стенки (улучшает микроциркуляцию), оказывает противовоспалительное действие (ведь плод наполовину для организма матери "чужеродный" объект), заканчивает цикл развития клеток в правильном порядке и заставляет их вовремя отторгаться (профилактирует тем самым развитие гиперпластических процессов).



"Люди заметили положительное действие прогестерона на женский организм и с изобретением подобных молекул научились лечить патологии, которые возникают из-за дефицита (абсолютного или относительного) прогестерона: доброкачественные заболевания молочных желез, эндометриоз, обильные и болезненные менструации, предменструальный синдром, угрожающий выкидыш, нерегулярные менструации", – сказал врач.

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