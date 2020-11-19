Свидетель по делу Астана-LRT: Нам просто принесли заключение и сказали работайте

Говоря о работе компаний по проекту BRT, Арыкбаев сообщил: "это интеллектуальный труд", и что "осязаемых работ нет".

В Нур-Султане продолжается главное судебное разбирательство по делу Астана-LRT. Сейчас оно находится на стадии опроса свидетелей. Большинство ничего не знают о хищениях, а потому рассказывают о внутреннем устройстве ТОО "Астана-LRT", документообороте и так далее. Однако есть и те, кто дают более полную картину случившегося. Так, например, управляющий директора компании CTS Айтказы Арыкбаев (в прошлом – Астана LRT) рассказал, что компания не имеет претензий к некоторым подрядчикам, и кто утверждал сметы проекта, сообщает корреспондент zakon.kz.

На скамье подсудимых 7 человек. Их обвиняют в хищениях 5,7 млрд тенге, совершенных при строительстве легкорельсовой трассы. Обвиняемые своей вины не признают. Все уголовное дело состоит из 155 томов и 8 эпизодов.

Сам проект Астана LRT – это система легкорельсового транспорта, которая должны была стать основной платформой транспортной системы города и объединить все виды общественного транспорта. По словам управляющего директора компании CTS Айтказы Арыкбаева (в прошлом – Астана LRT), для реализации этого проекта было принято решение о привлечении иностранных компаний, ведь в Казахстане нужных специалистов просто не оказалось. Ими в итоге оказались французская компания "SYSTRA" (они оказывали консультацию) и испанская "TYPSA" (готовили ТЭО). Чтобы компании смогли работать в Казахстане, было создано два консорциума: "Астана-LRT", "SYSTRA" и "Нур-Трейд" (занимались консультациями); "Астана-LRT", ТОО "MG-Pro" и "TYPSA" (адаптировали европейские стандарты под казахстанские реалии).

Чтобы было понятно, как это работало, приведем пример. Разрабатывая проект BRT, компания "TYPSA" предлагала, что автобус будет ездить посередине дороги. А "Нур-трейд" настаивал, чтобы автобус перемещался по правой стороне. Это удешевит проект и будет привычней для казахстанских водителей, которые вряд ли станут пропускать автобус к остановкам посреди дороги.

Напомним, BRT (Bus rapid transit) - способ организации автобусного сообщения, отличающийся более высокими эксплуатационными характеристиками по сравнению с обычными автобусными маршрутами.

В чем именно обвиняют подсудимых

Аманжолову, Нурпеисову, Ашим – вменяют в вину проведение экспертиз ФЭО, ТЭО, конкурсов для реализации проекта LRT

Ачилову, Абдыхамитову – вменяют в вину работу в консорциуме с иностранными компаниями

Косабаев, Усенов – обвиняются в том, что они якобы занимались, обналичиваем денежных средств.

В суде

Управляющий директор компании CTS (в прошлом Астана-LRT) Айтказы Арыкбаев (работает в компании с июля 2012 года) сообщил, что компания "SYSTRA" при реализации проекта руководствовалась только еврокодами, и именно поэтому было принято решение привлечь казахстанскую компанию. Так в консорциуме появилась компания "Нур-Трейд" с задачей адаптировать еврокоды под местные нормативы.

Французы все время находились у нас, они давали рекомендации, мы отрабатывали их замечания. Позже мы разработали ТЭО совместно с "SYSTRA" и "Нур Трейд", директором которого являлся Ачилов, а учредителем был якобы Абдыхамитов, не знаю точно, - рассказал Арыкбаев.

- Вы говорите, что обращались к Ардану (директор Астана-LRT – от авт.) по поводу завышенной стоимости технико-экономического обоснования, на что он ответил, зачем тебе это нужно, эти цифры уже согласованы наверху…, - обратился во время допроса к свидетелю прокурор Джангельды Есебаев, но ответа не последовало….

Поэтому прокурор продолжил и спросил, была ли стоимость разработки проектно-сметной документации и рекомендованные госэкспертизы суммы одинаковыми?

- Нет, - ответил свидетель. - Заключение госэкспертизы в части финансово-экономического раздела, они утверждают даже сводно-сметный расчет, который не нормируется нашими нормативами. Госэкспертиза не нормирует изъятие земельных участков, закуп подвижного состава, спецтехники, консультанта по управлению проектом, но они включили туда еще разработку ПСД, то, что предусмотрено нашим нормативом, то, что рекомендовали "SYSTRA". Включили технический надзор, превысили нормативы. Когда нам принесли, ни один уполномоченный орган не сказал, что это завышено. Заключение Астана Innovations, господин Ашим, там было указано, что завышено, но в связи с тем, что этот проект социально уязвимый, его можно рекомендовать для реализации. Нам просто принесли заключение и сказали работайте.

- При архитектурно-градостроительной деятельности обязательно ли заключение госэкспертизы? От него можно отойти? – спросил Есебаев.

- Госэкспертиза, допустим, утверждает только строительно-монтажные работы, будем говорить по проекту LRT 466 млрд, представляете? Потом, после этого, на основании ФЭО сюда добавляется затраты, не предусмотренные нормативами: земельных участков, закуп подвижного состава, спецтехники, консультанта по управлению проектом. Они должны были написать, что в соответствии с казахстанскими нормативами разработка проектно-сметной документации и технический надзор в данном проекте превышает на столько-то. Но они промолчали все. Уполномоченные центральные органы подтверждают те же показатели ФЭО, ТЭО. Говорят, что рекомендуется к реализации. Никто не говорит, что завышено. Я задавал такой вопрос Ардану. "Что ты голову ломаешь, когда центральный уполномоченный орган Министерство индустрии и инновационного развития в лице Мереке Кушенбаева подписывает, подписывает положительное заключение Женис Касымбек, а ты сюда лезешь, что тебе нужно" говорил он. В мои обязанности не входило утверждение проекта или внесение возражений. Я подписывал на основании документов, - пояснил Арыкбаев.

- …эти суммы уже давно были согласованы наверху, так? Кем были разработаны сводно-сметные затраты, где были заложены завышенные суммы? – продолжил прокурор.

- Да. Скорее всего, сам Ардан обратился к "SYSTRA". Их спросили касательно процентного соотношения затрат, но что они сделали расклад. От общей суммы проекта строительно-монтажных работ они берут в процентном соотношении. Например, с 2,5% до 4,5% в зависимости от сложности и так далее. Сделали это Алан Гудри, Винсент Руссо. Наверное, представили Управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог и они, наверное утвердили по тому списку.

- Кто утверждал?

- Сводно-сметный расчет утверждает Султанбеков, по финансовой части Нурпиисов, Аманжулов, Алан Гудри, Винсент Руссо и сам Ардан. После утверждения нам дали на подписание с Иржановой, что мы ознакомлены. После этого у нас вопрос отпал. После пришло утверждение Министерства инвестиций и развития, национальной экономики, Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, управления экономики. И был подтвержден РБК, - рассказал Арыкбаев.

Отвечая на вопросы адвокатов, свидетель отметил, компании "SYSTRA" и "Нур-Трейд" действительно работали, давали свои рекомендации. Результатом их деятельности стало получение 7 экспертиз: 5 ТЭО и 2 проекта LRT.

- Без них никто не знал бы об ЛРТ, БРТ, ИТС. С сотрудниками "SYSTRA" и "Нур-Трейд", во главе с Ачиловым мы ходили в госэкспертизу каждый день защищались, доказывали, отрабатывали. Претензий к "SYSTRA" и "Нур-Трейд" я не имею лично, и Астана-ЛРТ тоже не имеет, потому что они свою функцию выполнили в полном объеме. Он находились в нашем здании, по Туран 34.

Говоря о работе этих компаний по проекту BRT Арыкбаев сообщил: "это интеллектуальный труд", и что "осязаемых работ нет". Но согласно технической спецификации и плана финансирования они свою сумму получили и на этом прекратили консультант управления проектом.

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