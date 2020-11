Пятизвездочное образование доступно в Швейцарии

Мировые лидеры в области гостиничного менеджмента Swiss Education Group (SEG) предоставляют стипендию до 30% на обучение по программе бакалавриата в университетах Швейцарии.

Согласно последним тенденциям, сегодня динамично развивается сфера туризма, а именно отельный менеджмент. На сегодняшний день это один из крупнейших секторов экономики в мире, который ежедневно создает новые рабочие места. Предполагается, что к 2024 году данная сфера обеспечит 346 млн рабочих мест.

Мировые лидеры в области гостиничного менеджмента Swiss Education Group (SEG) предоставляют стипендию до 30% на обучение по программе бакалавриата в университетах Швейцарии:

• Cesar Ritz Colleges Switzerland

• Hotel Institute Montreux (HIM)

Учеба в вузах SEG – самый верный путь к управленческим должностям в индустрии гостеприимства.

Преимущества и перспективы учебы в вузах SEG:

• Студенты получают двухдипломное образование всего лишь за 3 года обучения в сотрудничестве с Washington State University, Northwood University и University of Derby

• Для выпускников этих вузов создана специальная площадка для общения "KONNECT", которая является аналогичной платформой трудоустройства "Head Hunter"

• Самое уникальное в SEG - гарантированное трудоустройство:

- Создан департамент "Career & Internship", занимающийся размещением студентов на стажировку и на работу

- Два раза в год проводится ярмарка вакансий "International Recruitment Forum", где студенты лицом к лицу встречаются c крупными всемирными сетями отелей и ресторанов, корпорациями и банками: Edmond de Rothschild & UBS Bank, Four Seasons, Armani & Starwood Hotels and Resorts, Hublot & Langham, Ritz Carlton & Ritz Paris, Kempinski & Hyatt, Hilton & Radisson и др.

• Программа состоит из теоретической части (6 месяцев) и оплачиваемой стажировки (6 месяцев)

• Swiss Education Group - это предложение пакета "Все включено", где стоимость включает: обучение, проживание и питание.

Не упустите свой шанс, количество стипендий ограничено!

Более подробную информацию вы можете получить у представителя SEG в Казахстане - агентства USL-Kazakhstan:

тел.: 8 (727) 272-01-02, 272-89-17, 8-707-951-51-91

info@usl.kz, www.usl.kz

