Могут выйти с миллионом на счету. Как живут осужденные в колонии в Аршалы

Много заработанных денег на себя они не тратят.

Сегодня в колонии, расположенной в поселке Аршалы Акмолинской области, созданы условия, чтобы по видеосвязи видеться с родственниками, звонить домой по телефону, получать образование, совершать покупки в магазине на территории самого учреждения и самое главное работать. Кто-то откладывает на жизнь, другие гасят иски, помогают родным, надеются на условно-досрочное освобождение или ждут завершения срока.

Несмотря на контингент из рецидивистов, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, со слов руководства учреждения, сокращаются факты нарушения режима, открываются новые производства внутри колонии, а в свободное время осужденные могут заниматься спортом или заниматься творчеством. Такую картину увидели представители СМИ, посетив учреждение чрезвычайной безопасности ЕЦ-166/5 в ходе пресс-тура. Более подробно читайте в репортаже zakon.kz.

Убийцы, члены ОПГ и насильники

Сегодня при лимите в 800 человек в учреждении отбывают наказание 630 осужденных. По словам начальника департамента уголовно-исполнительной системы по городу Нур-Султан Ерната Акылжанова, большая часть или 75% отбывают наказание за особо тяжкие преступления.

Например, из 630 человек 242 человека осуждены за убийство, за грабеж и вымогательство – 96 лиц, за наркопреступления – 100 человек, за изнасилование и насильственные действия сексуального характера – 60, из которых совершили подобные преступления в отношении несовершеннолетних – 41.

Несмотря на такой контингент учреждение работает в штатном режиме, каких-либо массовых неповиновений или побегов допущено не было, оперативная обстановка стабильная, большинство осужденных, согласно требованиям, режим соблюдают, ежегодно сокращаются факты нарушений режима.

Заборы видели шестиметровые? Есть противопобеговое и другое специально-техническое оборудование есть. Охрана войсковой частью обеспечивается. Здесь исключаются такие вопросы, - подчеркнул начальник столичного департамента уголовно-исполнительной системы Ернат Акылжанов.

По его словам, у каждого солдата, заступающего на смену, есть именной видеорегистратор. Они обязательно включают их, чтобы фиксировать все, что происходит в их смену. Глава ДУИС заверил, что работа по оснащению такими камерами, как поручал глава государства в Послании, продолжается. В настоящее время для 100% охвата нужно 600 камер.

Это учреждение компактное, участки локализованы, есть подъездные пути, неподалеку город, взаимодействие с акиматом установлено. Из общего количества осужденных, 60% находятся на облегченных условиях содержания. По сравнению с прошлым годом на 20% сократилось количество нарушений, на 50% злостных нарушений. Здесь проводится комплексная работа, осужденные это понимают, стараются не нарушать, чтобы выйти по УДО. Есть осужденные члены ОПГ, есть убийцы, осужденные за экстремизм и терроризм. Мы работаем, в том числе по дерадикализации, - заверил Ернат Акылжанов.

На свободу с образованием и…миллионом на счету

Начальник производства филиала "Енбек Аршалы" Александр Яцков рассказал, что производственная деятельность в учреждении разная. Начиная от хлебобулочных изделий для нужд учреждения, до крупного производства различных металлических ограждений. За 10-11 месяцев этого года выпущена продукция на сумму порядка 110-112 млн тенге. До конца года планируется выпустить еще на 30 млн тенге.

Есть металлообработка и здесь же проводят полимерную покраску готовых изделий. Делают детские стульчики, различные ограждения, малые архитектурные формы в виде скамеек уличных, урн и так далее. Также есть сезонные виды работ, как, например, производство бетонных изделий, водопроводных колец, фундаментных блоков и бордюров. Есть свое швейное производство, в основном форменное обмундирование для нужд МВД, - перечислил Александр Яцков.

Глава ДУИС Нур-Султана Ернат Акылжанов в свою очередь добавил, что зарплата начинается от 42 тысяч тенге, но может доходить и до 100 тысяч в зависимости от производства. В этом году, по его словам, в период пандемии в колонии не допустили фактов заражения осужденных COVID-19.

Когда в городе не было масок, мы обеспечили личный состав МВД, сотрудников РГП и осужденных. Второе, у нас были необходимые противовирусные лекарства, антибиотики и парацетомол. Ко второй волне мы готовы, маски есть, лекарства закуплены. Все санитарные требования соблюдаются. Поэтому мы готовы, - подчеркнул Акылжанов.

Сами осужденные во время беседы с ними по-разному реагировали на представителей СМИ. Кто-то не уточнял имени и свои статьи, другие пожелали не озвучивать размер заработной платы, а кто-то наоборот вспомнил свой первый срок и делился планами на будущее.

Так, например, рабочие в пекарне признаются, что к ним просто так попасть не получится, так как нужны специальные навыки по выпечке хлеба. Сейчас их работает трое, зарплата в 42 тысячи тенге уходит на погашение иска и на помощь близким людям на воле. Мастер в мебельном цехе Алексей Семакин признался, что на свою заработную плату кормит семью.

Я сам ранее на свободе мебелью занимался, а пацаны здесь всему научились. Больше как цех запустился, работаем здесь. По зарплате все устраивает, на зарплату кормим семью. В основном все в цехе работают на семью. В учреждении кормят нормально, поэтому можем позволить помощь родным. Зарплата секрет, имею право (не говорить – прим.). Сижу уже 10 лет. Немного осталось, дай Бог в следующем году выйду, - сказал осужденный Алексей Семакин.

Осужденный на 20 лет за убийство Александр Харитонов рассказал, что в этом учреждении отбывает с 2016 года. Был этапирован из Жетикары. Несмотря на срок, старается поддерживать связь с родителями, в свободное время играет в футбол, участвует в культурно-массовых мероприятиях, надеется на УДО, а после планирует создать семью и жить обычной жизнью

По закону УДО через девять лет подходит. Пытаюсь как-то выйти, работаю, деньги на лицевом счету сохраняю, чтобы выйти и не ходить там воровать. Семью создать и жить спокойной жизнью… Руководство предоставляет работу. Где-то ремонт сделать, подмести, вот такие работы. Зарплата 42 тысячи тенге. Получается помогать, матери перевод делаю. На продукты питания особо не тратишься, потому что кормят здесь нормально. Каждый месяц по разному подучается копить, но, например, в Костанайской области освобождался один, он больше млн тенге накопил, - признался Александр Харитонов.

Другой осужденный Абибулла Оразкулов в местах лишения свободы больше 22 лет. До завершения срока осталось чуть больше 5,5 месяцев. На свободе его ждет жена, с которой он поженился в колонии. Рассказывая это, он также вспомнил историю, из-за которой получил свой срок.

Жил в селе. Пришел однажды в гости, я сам не пью, но вот хозяин дома пил. Его жена просила меня побыть рядом, пока он не уснет. Но я в итоге сам уснул. Проснулся от разговоров "уважаешь-не уважаешь", потом он начал драться. Далее я уже не помню. В себя пришел, в руках топор, он лежит мертвый, в коридоре его жена. Она еще была жива, но потом скончалась от потери крови. За это преступление меня приговорили к смертной казни, но потом помиловали и дали срок. За это время о современной жизни на свободе знаю только с разговоров с другими осужденными и из телевизора. За это время отучился на газоэлектросварщика. Чуть-чуть денег с зарплаты оставляю себе на покупку некоторых товаров, а остальное отдаю жене, - сказал Абибулла Оразкулов.

Сигареты и сало, книги Буглакова и Абая, "Владимирский централ" и хиты Scorpions на досуг

Заработанные деньги, как отмечалось выше, осужденные могут потратить в магазине, который работает при учреждении. На руки им эти деньги не выдают, они хранятся на их лицевом счету. В зависимости от условий содержания каждый может набрать необходимых товаров на определенную сумму.

Так, например, осужденные на обычных условиях содержания имеют право закупить в магазине товаров на 655 тенге, на облегченных условиях содержания – 946 тенге, если осужденный работает и не нарушает режим, то имеет право набрать товаров хоть на всю зарплату. В топ-3 самых ходовых товаров входят сало, чай, сигареты "Bond" и "State Line".

Помимо магазина, внутри учреждения есть библиотека с фондом в 5 375 книг. Из книжных предпочтений в основном классическая литература Булгакова и Абая, фантастика и военная литература. Есть среди осужденных полиглоты, которые читают книги на иностранных языках. Один из осужденных знает английский, немецкий и казахский.

Поблизости расположена медицинская часть. Здесь на диспансерном учете состоят порядка 400 осужденных. Около 52 осужденных состоят на учете с установленным ВИЧ статусом, 28 человек – инвалиды, трое осужденных инсулинозависимые. Есть больные с психическими расстройствами.

Таких 43 человека, которые принимают психотропные препараты под нашим контролем. Есть кабинеты зубного и для анализов. Всего перечень 50 видов различных анализов, как, например, общий анализ крови, биохимический анализ, кровь на сахар и так далее, - рассказала начальник медицинской части, капитан юстиции Динара Касымова.

В свободное от работы время, по словам начальника учреждения ЕЦ-166/5, майора юстиции Ерлана Узакбаева, осужденные могут играть в футбол на стадионе, смотреть телевизор, подключенный к кабельному телевидению из 56 каналов, проводятся занятия с осужденными по изучению законодательства, разъясняются их права и обязанности, а также действует клуб художественной самодеятельности.

На данный момент в клубе трое, а остальные по распорядку работают в отрядах. В целом в свободное от работы и занятий время осужденные могут прийти в клуб, учиться играть на музыкальных инструментах, вокалу, устраивать для себя концерты. Таким образом организовывают себе досуг. Репертуар разный. Если шансон хотят сыграть, то добро даем, но выборочно, чтобы в тексте не было нецензурной лексики. Разрешаем "Владимирский централ", можно некоторые песни из Сектор газа, могут играть иностранные хиты Modern Talking и Scorpions, - отметил начальник учреждения ЕЦ-166/5, майор юстиции Ерлан Узакбаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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