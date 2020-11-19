Сенатор: Половину казахстанских ИВЛ не приняли больницы

Это произошло по причине недоукомлектованности.

Сенатор Нурлан Кылышбаев рассказал о необходимости пересмотра подходов по распоряжению средствами республиканского бюджета, особенно связанных с выполнением государством соцобязательств, а также мероприятий по борьбе с COVID-19, сообщает zakon.kz.

В этом году были выявлены факты неэффективного использования бюджетных средств.

Так, при приобретении за счет средств резерва правительства 1500 аппаратов ИВЛ у отечественного производителя, организациями здравоохранения 17 регионов фактически приняты только лишь 831 единиц. К примеру, в Жамбылской области из 53 аппаратов не может быть использован ни один аппарат ИВЛ, по причине недоукомлектованности, - сказал Нурлан Кылышбаев.

Как считает депутат, в условиях необходимости принятия оперативных и действенных мер недопустимым такие факты.

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