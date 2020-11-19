Пандемию COVID-19 назвали тренировкой для человечества

Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 свирепствует во всем мире уже более девяти месяцев.

Один из самых известных польских политиков, нобелевский лауреат и бывший президент Лех Валенса считает, что пандемия коронавируса в мире - только предупреждение человечеству о том, что следующей эпидемии оно уже может не пережить, передает zakon.kz.

Жизнь застала нас врасплох. Мы не были подготовлены, мы импровизируем, прекращаем работать. На какое-то время это можно сделать, но я предлагаю сесть за стол и помнить, что следующие болезни будут еще сильнее. Так что, надо быстро подготовиться к вызовам, которые нас еще ожидают. А это нужно воспринимать как тренировку, - заявил Валенса в интервью РИА Новости.

Если исходить из даты официального объявления Всемирной организации здравоохранения, пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 свирепствует во всем мире уже более девяти месяцев.

Число выявленных случаев заболевания приближается к 54 миллионам, скончались более 1,3 миллиона человек. Международное транспортное сообщение ограничено, во многих странах введены жесткие ограничительные меры. Люди массово перешли на дистанционный вариант работы.

Международный валютный фонд прогнозирует в 2020 году глубокую рецессию, хотя в середине ноября и уточнил, что она будет менее жесткой по сравнению с июньским прогнозом. В июне МВФ ожидал падения мирового ВВП на 4,9% в 2020 году и роста на 5,4% в 2021 году. Теперь же это спад на 4,4% в 2020 году и восстановительный рост в 5,2% в 2021 году.

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