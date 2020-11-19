Реально ли не платить штраф с "Сергека"?

Любой человек имеет право подать жалобу на выписанный штраф, обратиться с заявлением.

Камеры "Сергек" для многих, особенно любителей нарушить ПДД, стали головной болью. Превысил скорость - штраф, нарушил требования разметки - штраф. А есть те, кто уверен, что не нарушал ПДД, но ему пришло "письмо счастья". Реально ли не платить в таком штраф? Юрист Жангельды Сулейманов писал в Facebook, что есть законное основание не платить штраф, если человек уверен, что не нарушал. Что поэтому поводу думают полицейские, узнавал журналист zakon.kz.

Сулейманов писал, что, согласно ч.2 ст.31 КоАП РК, если собственник автомобиля полагает, думает или ошибочно считает, что он не управлял автомобилем в момент, когда было зафиксировано нарушение, то он подает заявление в полицию о том, чтобы его освободили от штрафа. И полиция должна провести проверку по заявлению. Но, по словам юриста, кодекс об адмнарушениях не регламентирует такую проверку и поэтому, по закону, человека должны освободить от штрафа. Сулейманов считает, что на практике провести проверку сложно и никто не знает, как. И вообще, она будет незаконной.

Мы обратились к начальнику управления административной полиции Алматы Жандосу Мураталиеву за разъяснениями по данному вопросу и с просьбой рассказать, реально ли не платить штраф владельцу авто, если он сам не нарушал и нарушил вынужденно.

Мураталиев пояснил, что в случае фиксации нарушения техсредствами, например "Сергеком", то к адмответственности привлекают владельца транспортного средства. Но, как и указывал Сулейманов со ссылкой на ч. 2 ст.31 Кодекса об адмнарушениях, собственника могут освободить от ответственности за правонарушение, совершенное с участием его машины, если во время проверки по его сообщению или заявлению будет установлен человек, находившийся за рулем в момент фиксации правонарушения либо машина была, например, угнана.

То есть, если человек докажет, не мы должны доказывать, что да был такой-то гражданин (прим.: за рулем), он пишет заявление, приходит этот гражданин и говорит, да я находился за рулем, прошу штраф написать на меня. Только в этом случае мы другого человека оштрафуем, - сказал глава УАП Алматы.

Есть пример с таксопарками, у которых работают десятки водителей. Обычно штрафуют за нарушения сам таксопарк. Но, если там обращаются с просьбой оформит штраф на водителя такси, то он должен сам написать заявление, что был за рулем, признает штраф и согласен оплатить. Тогда штраф переведут на водителя.

Что касается проверки по обращению или заявлению автовладельца, то здесь, как говорит Мураталиев, проблем с проверкой как правило не возникает.

У нас бывают факты, например, машину угнали, и пока угонщик едет и выезжает за город, он может 10 штрафов сделать. В таком случае мы проверку проводим и прекращаем в отношении владельца транспортного средства. По каждому обращению, заявлению у нас проводится проверка. Такого, что попало нарушение на фото, значит однозначно виноват - нет. Любая зацепка для водителя, мы по ней проводим служебную проверку, и, в основном, пытаемся взять сторону водителя. Если будет хоть какая-то зацепка, что действительно водитель на тот момент не управлял, то мы прекращаем эти штрафы, - сказал спикер.

Он отметил, что есть же не только фото-фиксация правонарушения, но и видео.

Мы можем и по фото и по видео посмотреть, кто сидел за рулем, чем было обусловлено нарушение ПДД, - сказал Мураталиев.

Например, сломалась на дороге машина, и ее объезжают, нарушая ПДД. При рассмотрении обращения водителя в таком случае штраф прекратят.

Например, ко мне обратился автовладелец. "Скорая" торопилась и сзади начала сигналить, чтобы дорогу уступили. Ему пришлось проехать за стоп-линию и справа встать, чтобы скорую пропустить, вынужденно. Мы прекратили. То есть человеческий фактор бывает, и прекращение штрафов у нас бывает, - сказал он.

При этом Мураталиев отметил, что жалоб, по факту, единицы. По штрафам за превышение их практически нет - водители сразу признают такие нарушения. В основном обращаются по нарушениям требований разметки. В день в среднем обращаются около 100 человек. Из них в 1-2 случаях подтверждается и человека освобождают от штрафа. При этом на сегодня в день в среднем в Алматы регистрируют от 10 до 15 тыс. нарушений.

Спикер отметил, что из указанных 100 человек большинство приходят просто с просьбой показать видео нарушения, не помня такого факта.

Они только фото получают, а когда видят видео нарушения, все признают и сразу на месте через банки второго уровня или или приложение оплачивают, - сказал глава УАП.

Он говорит, что любой человек имеет право подать жалобу на выписанный штраф, обратиться с заявлением. Будет он прекращен или нет, зависит от проведенной служебной проверки. До суда доходит крайне редко и полиция эти процессы выигрывает.

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