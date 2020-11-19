Выплаты 42 500 тенге не предусмотрены в 2021 году

В Минтруда надеются, что до выплат дело не дойдет, так как у них есть план по предотвращению негативных последствий.

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты рассмотрели проект закона "О республиканском бюджете на 2021 - 2023 годы". При этом сенаторы озаботились вопросом, какова будет поддержка граждан в случае, если повторится ситуация как в этом году, будут ли казахстанцам выдавать тогда выплаты 42 500 тенге, передает корреспондент zakon.kz.

Этот вопрос затронул депутат Алтынбек Нухулы. Он напомнил, что во время пандемии 4,6 млн человек получили финансовую помощь из государственного фонда социального страхования в размере 476 млрд тенге. Эти деньги выделили для поддержки тех, кто потерял работу во время пандемии. В то же время не может не беспокоить складывающая сегодня ситуация.

По последним данным Минздрава, ежедневное количество инфицированных в стране резко увеличилось и составило в среднем 600 человек. Эта тревожная ситуация. Какие будут механизмы поддержки граждан, временно приостановивших работу и потерявших доход, если в 2021 году ситуация с коронавирусом в стране не стабилизируется? На эти цели в рассматриваемом законопроекте не предусмотрены средства, - сообщил он.

Сенатор обратился с вопросами к главе профильного ведомства и попросил рассказать, каковы возможности государственного фонда социального страхования, учитывая размер единовременного социального пособия в размере 42 500 тенге.

В свою очередь министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов ответил, что денег не предусмотрено, так как вместе с Национальным банком и Агентством по финансовому контролю у ведомства имеется совместный план мероприятий по предотвращению негативных последствий. Он указал, что в связи с пандемией Президент страны поручил "принять строгие меры, чтобы удерживать ситуацию".

По закону 5 соцвыплат предусмотрены из фонда государственного страхования. Во время пандемии фонд принимал участие в решении социальных вопросов: 476 млрд тенге было предусмотрено для тех, кто заболел и еще 20,5 млрд тенге выплачено заболевшим работникам здравоохранения. Эти расходы были в 3 раза больше поступлений взносов в фонд. Сейчас 1,3 трлн тенге имеются активы, по оценке финансового состояния, фонд до 2039 года будет устойчивым, - заключил министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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