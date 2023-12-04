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Законодательство РК

"Выплаты за НДС": очередной фейк рассылают казахстанцы

"Выплаты за НДС": очередной фейк рассылают казахстанцы Фото: pxhere
Минтруда назвали фейком информацию о введении выплат за НДС, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, информация, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, о том, что Министерством труда и социальной защиты населения РК введена "выплата за НДС", не соответствует действительности.

Казахстанцев просят доверять информации только из официальных источников. Распространение ложной информации карается по закону.

Ранее новый фейк в WhatsApp напугал казахстанцев. 

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