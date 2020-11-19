Машины горели на автостоянке в Алматы

Огонь на них перешел с загоревшегося ларька.

В Алматы на автостоянке произошел пожар, передает zakon.kz.

19 ноября в 6:58 пожарные расчеты Ауэзовского района выехали по адресу Аксай 4 около д.17. Прибыв через 7 минут пожарные установили, что горит овощной ларек, расположенный на территории автостоянки.

Огонь успел перейти на навес крытой автостоянки с 2 автомашинами (выясняется) на общей площади 50 кв.м. Также от теплового воздействия повреждено лобовое стекло и кузов а/м марки Nissan Primera. Возгорание локализовано за 24 минуты с момента прибытия первых пожарных расчетов, ликвидировано полностью в 07:36. Принятыми мерами не допущено распространение пожара на парковочные навесы вместе с автомобилями. Жертв и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ДЧС города.

ДЧС города Алматы напоминает: чтобы не допустить возгорания в помещениях - приведите электропроводки в пожаробезопасное состояние, следите за их исправностью, не перегружайте электросети.

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