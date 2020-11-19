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Новые 100-тенговые монеты появились в Казахстане

Они уже поступили в обращение.

Фото : friends.kz19 ноября 2020, 14:19

Новые монеты номиналом 100 тенге выпустили в обращение в Казахстане, передает zakon.kz.

Биколорные циркуляционные монеты "JETI QAZYNA" уже поступили в денежное обращение в ряде регионов. Они будут использоваться наряду с обычными циркуляционными монетами.

7 монет "JETI QAZYNA" номиналом 100 тенге: "ER JIGIT", "SULÝ ÁIEL", "QUMAI TAZY", "AQYL BILIM", "BEREN MYLTYQ", "JÚIRIK AT", "QYRAN BÚRKIT" являются законным платежным средством и обязательны к приему по всем видам платежей – ими можно расплачиваться за товары и услуги.

Параметры монет сохранены без изменений и поэтому дополнительная перенастройка платежных терминалов и другой кассовой техники не потребуется.

Если предприниматели отказываются принимать монеты, то им согласно статье 206 КоАП РК ("Отказ в приеме банкнот и монет национальной валюты"), грозит предупреждение. В случае повторения ситуации в течение года, предусмотрен штраф в размере от 5 до 25 МРП. С подобной жалобой Вы можете обратиться в ближайший филиал Нацбанка для дальнейшего выяснения обстоятельств. Со своей стороны рекомендуем производить видеофиксацию либо потребовать письменное обоснование отказа в приеме монеты, - сказал директор Департамента наличного денежного обращения НБК Жомарт Кажмуратов.


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