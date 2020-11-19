Женщина добровольно отрезала свою ногу. Она ей не нравилась

После ампутации она обрела уверенность в себе.

Жительница Германии Лиза Шеер приняла решение ампутировать правую ногу и назвала это лучшим решением в своей жизни, передает zakon.kz.

В 12 лет ей поставили диагноз рак кости правой ноги. Врачи смогли удалить опухоль и спасти ей жизнь после химиотерапии. Однако кости в ее ноге остались слабыми и хрупкими. Она передвигалась с помощью трости.

После общения с инвалидами, она Лиза была убеждена, что отрезать ногу - лучший вариант для нее, несмотря на то, что ее семья и друзья пытались отговорить от этого.

В ноябре 2016 года она перенесла трехчасовую операцию по ампутации. Несмотря на то, что первоначально она страдала от фантомной боли в ноге, Лиза убеждена, что удаление ноги было лучшим решением в ее жизни, поскольку она избавилась от хронической боли и депрессии.

Лиза приобрела новый протез правой ноги и научилась ходить заново.

Рак появился неожиданно и без предупреждения. Это полностью перевернуло нашу жизнь с ног на голову и было особенно трудно для моих родителей. Я ненавидела свою ногу, и у меня была депрессия из-за ее вида а также из-за болей. Я хотела перемен, но врачи снова и снова говорили мне, что ничего нельзя сделать. Однажды у меня возникла идея ампутации, и когда я сказала об этом своему врачу, он удивился. Когда мне ампутировали ногу, я словно заново родилась. В течение стольких лет я хотела перемен, и, наконец, они произошли. Я не потеряла ногу, а обрела новую жизнь, - рассказала она Daily Mirror.

Лиза призналась, что после ампутации она обрела уверенность в себе.

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