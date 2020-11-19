Политолог прокомментировал отчет правительства перед фракцией Nur Otan

Хотелось бы, чтобы эстафету отчетов приняли теперь "Ак Жол" и КНПК (НПК) - Ашимбаев.

Политолог Данияр Ашимбаев рассказал о том, как в Мажилисе прошел отчет правительства перед фракцией Nur Otan по реализации предвыборной платформы партии, принятой перед выборами 2016 года, сообщает zakon.kz.

Премьер-министр Аскар Мамин отметил, что "в результате реализации крупных инфраструктурных проектов, модернизации авто- и железных дорог, современных логистических проектов создано 559 тыс. рабочих мест. На особом контроле строительство школ и детских садов. За 4 года построено более 3 тыс. детских дошкольных учреждений. Для ликвидации трехсменного обучения и аварийных школ введено в эксплуатацию 417 школ. В этом году – еще 56. Последовательно и системно решается задача по интенсивному развитию АПК. Введено более 400 новых объектов инфраструктуры сельского хозяйства. Правительство уделяет особое внимание формированию благоприятного делового климата. Для улучшения условий ведения бизнеса постоянно совершенствуется регуляторная среда, улучшается таможенное администрирование. В международном рейтинге легкости ведения бизнеса "Doing Business" Казахстан достиг 25-го места среди 190 стран мира. В рамках направления программы "Новая социальная политика" внедрена новая модель адресной социальной помощи. Реформированные центры занятости населения предоставляют большой спектр универсальных услуг. Повышена черта бедности с 40% до 70% от прожиточного минимума, что позволяет оказывать социальную помощь большему числу нуждающихся граждан. Увеличены объемы микрокредитования малого бизнеса с 31 млрд. тенге до 83 млрд. Для повышения доступности, качества и эффективности медицинских услуг с января 2020 года поэтапно вводится система обязательного социального медицинского страхования", - отмечено в сообщении политолога на странице в Facebook.

По его словам, председатель Мажилиса и глава фракции Нурлан Нигматулин напомнил, что Нурсултан Назарбаев поставил перед парламентской фракцией задачу – обеспечить контроль исполнения всех предвыборных обязательств партии. Для этого фракция выстроила системную работу во взаимодействии с правительством, еженедельно проводя мониторинг хода исполнения предвыборной программы, а также формируя законодательную основу для выполнения взятых обязательств.

Как мы знаем, Нурлан Нигматулин — руководитель весьма требовательный и системный, что в немалой степени способствовало тому, что правительство, которое возглавляет такой же жесткий организатор и хозяйственник Аскар Мамин, последние годы по пунктам прошлось по программе "Нур Отана" и добило под контролем фракции проблемные зоны. В своем выступлении Нигматулин отметил, что "за годы независимости благодаря стратегическому курсу Елбасы, Лидера партии Нурсултана Абишевича Назарбаева, в стране создана устойчивая экономика, накоплен большой объём золотовалютных резервов, что позволяет адекватно отвечать на внешние вызовы. Правительство через реализацию государственных и отраслевых программ делало все для исполнения Предвыборной программы. За эти годы депутатским корпусом сформирована вся необходимая законодательная база. Успешному выполнению предвыборных обязательств в значительной степени способствовало также и своевременное финансовое обеспечение через выделение необходимых бюджетных средств. В течение VI созыва предложения депутатов фракции Nur Otan по финансовому обеспечению предвыборных обязательств поддержаны в республиканских бюджетах на общую сумму 138,3 млрд. тенге. Расходы бюджета были увеличены на развитие сфер образования, здравоохранения, решение вопросов водоснабжения, водоотведения, газоснабжения сельских населенных пунктов, строительство арендного жилья и др. Все это позволило решать задачи по устойчивому развитию страны и улучшению качества жизни казахстанцев", - добавил он.

Как было отмечено, ряд мероприятий не был выполнен или выполнен частично в связи с эпидемией и карантином.

Таким образом, партия Nur Otan отчиталась о проделанной работе за период работы Мажилиса 6-го созыва (2016-2020 гг.), завершая тем самым прошлый электоральный цикл и переходя в новый. Хотелось бы, чтобы эстафету отчетов приняли теперь "Ак Жол" и КНПК (НПК), которые ранее с такими отчетами не выступали, хотя в период работы 5-6-го созывов Мажилиса достаточно активно работали. Понятно, то, находясь в меньшинстве, обе партии имели намного меньше возможностей влиять на политическую ситуацию в стране. Но их отчет по выполнению предвыборных платформ -программ было бы интересно послушать, - заключил Ашимбаев.

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