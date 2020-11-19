Елбасы дал ряд поручений по вопросам нацбезопасности

Он отметил необходимость укрепления координации деятельности по обеспечению системы безопасности в условиях сложной эпидемиологической обстановки.

Елбасы принял помощника Президента – Секретаря Совета Безопасности Асета Исекешева, сообщает zakon.kz.

В ходе встречи Нурсултан Назарбаев отметил необходимость укрепления координации деятельности по обеспечению системы национальной безопасности в условиях сложной эпидемиологической обстановки, кризисных явлений в мировой экономике, новых региональных вызовов.

По информации сайта Елбасы, Исекешев проинформировал Елбасы о проводимой Аппаратом Совета Безопасности работе по ключевым направлениям нацбезопасности, в том числе в сфере экономической, информационной и военной безопасности.

Секретарь Совбеза доложил о принимаемых мерах, направленных на дальнейшее развитие правоохранительной системы и снижение уровня преступности в стране.

Также Исекешев сообщил об итогах проведения заседаний секретарей Совбезов государств ШОС, ОДКБ и СНГ. В рамках данных мероприятий обсуждались актуальные проблемы региональной безопасности, меры по усилению борьбы с терроризмом, наркотрафиком, угрозами в области кибербезопасности.

По итогам встречи председатель Совета Безопасности дал ряд поручений по основным вопросам обеспечения национальной безопасности.

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