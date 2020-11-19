Елбасы дал ряд поручений по вопросам нацбезопасности
Он отметил необходимость укрепления координации деятельности по обеспечению системы безопасности в условиях сложной эпидемиологической обстановки.
Елбасы принял помощника Президента – Секретаря Совета Безопасности Асета Исекешева, сообщает zakon.kz.
В ходе встречи Нурсултан Назарбаев отметил необходимость укрепления координации деятельности по обеспечению системы национальной безопасности в условиях сложной эпидемиологической обстановки, кризисных явлений в мировой экономике, новых региональных вызовов.
По информации сайта Елбасы, Исекешев проинформировал Елбасы о проводимой Аппаратом Совета Безопасности работе по ключевым направлениям нацбезопасности, в том числе в сфере экономической, информационной и военной безопасности.
Секретарь Совбеза доложил о принимаемых мерах, направленных на дальнейшее развитие правоохранительной системы и снижение уровня преступности в стране.
Также Исекешев сообщил об итогах проведения заседаний секретарей Совбезов государств ШОС, ОДКБ и СНГ. В рамках данных мероприятий обсуждались актуальные проблемы региональной безопасности, меры по усилению борьбы с терроризмом, наркотрафиком, угрозами в области кибербезопасности.
По итогам встречи председатель Совета Безопасности дал ряд поручений по основным вопросам обеспечения национальной безопасности.
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