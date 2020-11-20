Специалисты составили список худших паролей 2020 года

Места в топ-10 заняли "password", "12345678", "111111", "123123", "12345", "1234567890" и "senha".

Разработчики менеджера паролей NordPass опубликовали список из 200 самых слабых кодовых фраз, использовавшихся в этом году, сообщает zakon.kz.

Полный список паролей можно посмотреть на сайте NordPass.

В этом году лидером антирейтинга NordPass стал "123456", который в этом году использовали свыше 2,5 млн раз. На втором месте оказалась "усложненная версия" первого варианта — "123456789", использованный почти миллион раз.

На третьей строчке расположился новичок рейтинга — "picture1". Остальные места в топ-10 заняли "password", "12345678", "111111", "123123", "12345", "1234567890" и "senha". За исключением "picture1" все пароли из первой десятки подбираются киберпреступниками менее, чем за 10 секунд, отмечает NordPass.

Абсолютное большинство паролей, особенно последовательности идущих друг за другом клавиш типа "qwertyuiop" и "asdfghjkl", взламываются быстрее чем за секунду. Пароли с заглавной буквой тоже взламываются десятки тысяч раз — например "Million2" на 14 месте был угадан злоумышленниками более 162 тысяч раз.

Сообщается, что люди также часто используют названия групп, фильмов и мультфильмов и других объектов поп-культуры в качестве паролей, однако такие комбинации тоже считаются небезопасными. При этом, как отмечают в NordPass, частое использование подобных паролей может сигнализировать о появлении конкретных трендов в обществе.

В прошлом году на 184 месте оказался пароль "onedirection". В этом году он вовсе не попал в список. Это может быть вызвано тем, что группа потеряла свою популярность, так как ее участники начали сольную карьеру, а может быть фанаты группы стали более ответственными. В этом году гораздо более распространенными паролями стали "pokemon" и "blink-182" — мы полагаем, что популярность (аниме и группы) сейчас на подъеме, — заявила порталу Motherboard официальный представитель NordPass Патриция Черняускайте.

Она также отметила, что в этом году ощущается влияние пандемии и перехода на удаленный режим работы и учебы.

Мы обнаружили интересный тренд — среднестатистический пользователь теперь использует на 25% паролей больше, чем в начале этого года.

Стоит отметить, что при выборе пароля следует избегать шаблонов или повторений, например букв или цифр, расположенных рядом друг с другом на клавиатуре. Также может помочь добавление заглавной буквы, символов и цифр в неожиданных местах – и во всех случаях вы не должны использовать личную информацию в качестве пароля, например дату рождения или имена.

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