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ВОЗ порекомендовала отказаться от популярного лекарства для лечения COVID-19

ВОЗ не рекомендовала использовать ремдесивир для лечения больных COVID-19.

Фото : Лента.ру20 ноября 2020, 07:04

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует использовать популярное лекарство для лечения COVID-19 — противовирусный препарат ремдесивир, ссылаясь на выводы международной группы экспертов.

Об этом сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Ремдесивир "не предназначен для пациентов с COVID-19, помещенных на лечение в больницы, независимо от тяжести их заболевания», отметили в организации.

По информации ВОЗ, на данный момент нет доказательств, что препарат улучшает выживаемость или снижает необходимость проведения вентиляции легких. В мире ремдесивир используют в качестве потенциально эффективного средства лечения при тяжелом протекании коронавируса, однако его роль в клинической практике «остается неопределенной".

Эксперты организации при составлении рекомендаций учли результаты четырех международных испытаний с участием более семи тысяч пациентов. Выяснилось, что препарат не имеет значимого эффекта в том, что касается смертности или других важных результатов для пациентов.


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