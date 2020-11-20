Виртуальное воровство. Как обманывают казахстанцев

Кибер-воры в общем мало чем отличаются от давно известных мошенников.

Все живет, все развивается. Это утверждение, к сожалению, относится и к мошенникам. В век высоких технологий, доступность информации вызывает повышенный интерес и у киберпреступников, сообщает zakon.kz.

Кибер-воры в общем мало чем отличаются от давно известных мошенников. Они также играют на излишней доверчивости и потере бдительности граждан.

В Казахстане набирает популярность новый вид интернет-мошенничества - ложная доставка через сайты объявления, - рассказывает о новых трендах киберпреступлений старший оперуполномоченный по ОВД УКП ДП ВКО майор полиции Дулат Еркингожаулы.

В июне в Алматинской области задержана группа, которая обманывала граждан, размещая в интернете ложные объявления о продаже автозапчастей. После получения предоплаты заказы не выполнялись.

Еще один не менее популярный способ – звонок от лжесотрудников банка. Они сообщают клиентам о якобы подозрительных операциях с их карточкой, а для блокирования действий предлагают уточнить реквизиты карты. Говорят убедительно – люди им верят.

Позвонили и назвали все мои данные, которые могут знать только в банке, - говорит жертва интернет-мошенников Наталья Крюкова.

А получив эти данные от наивных граждан, подключают интернет-банкинг и похищают находящиеся на счетах деньги.

Виртуальное воровство. Какие уловки используют преступники цифрового века? Что делать, чтобы не стать жертвой? Об этом расскажет корреспондент "Первого канала "Евразия" Зауреш Ахмеджанова в программе "Аналитика" в это воскресенье, 22 ноября в 20:00.

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