Новые схемы мошенников: как обманывают казахстанцев при помощи известного маркетплейса

Мошенники добрались и до известного маркетплейса, при помощи которого разными ухищренными схемами обманывают казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Специалисты Telegram-канала Aqparat saqshysy предупредили граждан о мошенничестве на Wildberries:

"С развитием онлайн-шопинга увеличивается и количество мошеннических схем, связанных с покупками. Wildberries – популярная платформа, которой доверяют миллионы людей, но даже здесь встречаются неприятные случаи. Рассказываем, как избежать мошенничества".

Основные схемы обмана

1. Некоторые продавцы могут предлагать реплики под видом оригинальной продукции. Внешне товар может выглядеть качественно, но фактически не соответствует заявленным характеристикам.

2. Часто мошенники накручивают положительные отзывы, чтобы повысить рейтинг своей продукции. Покупатель, доверяющий оценкам, рискует получить некачественный товар.

3. Случаются ситуации, когда товар подменяют при возврате. Например, отправляют обратно пустую коробку или поддельный продукт.

4. Некоторые мошенники создают поддельные сайты, внешне копирующие интерфейс оригинальной платформы. Покупатели, доверившись, могут потерять деньги или передать личные данные злоумышленникам.

Как защитить себя:

– покупайте только через официальный сайт или приложение Wildberries. Проверяйте URL-адрес, чтобы избежать поддельных страниц;

– изучайте отзывы, но не доверяйте только звездам – читайте текстовые комментарии;

– снимайте распаковку товара на видео. Это поможет доказать вашу правоту, если возникнет спор;

– внимательно проверяйте продавца (обращайте внимание на дату регистрации и ассортимент товаров);

– не передавайте никому данные своей карты или пароли от аккаунта.

"Если вы столкнулись с мошенничеством, не молчите! Обратитесь в техподдержку Wildberries, а также сообщите о случае в правоохранительные органы. Чем больше людей узнает о проблеме, тем меньше шансов у мошенников вас обмануть", – заключили специалисты.

Ранее они рассказали подробнее о мошенничестве с получением магистерских степеней.