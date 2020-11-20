В МВФ оценили меры Казахстана в борьбе с коронавирусом

МВФ ожидает замедления темпов роста ВВП РК до -2,7%.

Международный валютный фонд высоко оценил антикризисные меры Правительства Казахстана и Национального банка в рамках борьбы с последствиями пандемии коронавируса, передает zakon.kz.

МВФ представлены экспертные оценки по экономической ситуации в Казахстане, а также проводимой политике по минимизации последствий пандемии и поддержке населения и бизнеса.

МВФ отметил положительную динамику и стабилизирующую роль в национальной экономике реального сектора.

По результатам 10 месяцев рост в обрабатывающей промышленности составил 3,2%, в т.ч. в машиностроении - 16,5%, автомобилестроении - 53,6%, производстве продуктов питания - 3,4%, легкой промышленности - 16,4%, фармацевтике - 39,7%.

Темпы роста в строительстве составили 10,7%, в сельском хозяйстве - 5,2%.

По результатам текущего года. МВФ ожидает замедления темпов роста ВВП РК до -2,7% на фоне сокращения экономической активности в сфере услуг, вызванного ограничительными мерами в связи с пандемией COVID-19, а также исполнения Казахстаном обязательств по снижению добычи нефти в рамках договоренностей с ОПЕК+.

Вместе с тем, согласно ранее опубликованному прогнозу МВФ (World Economic Outlook, October 2020), темпы замедления экономики РК в 2020 г. окажутся ниже среднемировых (-4,4%), как в сравнении с развитыми странами (-5,8%), так и в сравнении с развивающимися экономиками (-3,3%).

Миссия МВФ дала высокую оценку реализуемым Правительством в рамках пандемии антикризисным мерам.

МВФ отмечает критически важную роль указанных мер в обеспечении стабильности социально-экономической ситуации в стране, в том числе путем прямой помощи уязвимым домохозяйствам и бизнесу.

МВФ также высоко оценил решительность и своевременность Национального банка РК по линии денежно-кредитной и финансовой политики, в частности, в вопросах приверженности инфляционному таргетированию. Это включает поддержание гибкого обменного курса, служащего, как показали события весной текущего года, амортизатором внешних шоков, при одновременном продвижении политики, направленной на снижение уровня долларизации, и проведении реформ, нацеленных на постепенное снижение воздействия волатильности обменного курса на инфляцию.

МВФ также выразил поддержку структурным реформам, обозначенным в рамках разрабатываемого Правительством Стратегического плана развития Казахстана до 2025 г. в новой редакции, в том числе мерам по дальнейшему наращиванию конкурентоспособности национального производства, снижению участия государства в экономике, развитию недобывающих отраслей, повышению эффективности государственного управления, совершенствованию систем здравоохранения и образования.

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