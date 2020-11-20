"Стена упала, прям вниз" - астанчан испугало падение части стены дома

Согласно техничному обследованию, данный участок стены признан аварийным.

В соцсетях распространяют видео недостроенного дома, с которого якобы отвалился кусок стены, передает zakon.kz.

Стою курю и стена упала, прям вниз, хорошо никого не было, рассыпается стройка, - говорит автор видео.

В паблике "Астана - Что? Где? Когда?", где было размещено видео, указано, что инцидент произошел 17 ноября. На видео строящийся ЖК "Жастар-4", в районе пересечения Кудайбердиулы - Мустафина.

В комментариях в видео отписался застройщик этого ЖК ТОО "Елорда құрылыс компаниясы".

Согласно техничному обследованию, данный участок стены признан аварийным. При корректировке проекта предусмотрен демонтаж/монтаж участка стены. На данный момент проводятся работы согласно проектным решениям, - сказано в комментарии.

Также в пояснениях указано, что демонтаж стены производил застройщик, она упала не сама. Внизу не кого не было, потому что были приняты соответствующие меры безопасности.

В открытых источниках указано, что сдача дома запланирована на декабрь 2020 года.

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