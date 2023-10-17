Жильцы аварийного дома в Павлодаре отказываются покидать квартиры

Более месяца назад многоквартирный дом в Павлодаре власти признали аварийным и предложили жильцам выехать временно на съемную жилплощадь, которую оплатит акимат. Большая часть жителей аварийного здания не согласны с предоставленными условиями, сообщает Zakon.kz.

Выехать из опасного дома 24 семьи должны были до 16 октября, затем здание планировали обесточить и заблокировать первые два этажа. Однако, 19 семей отказались покидать свои квартиры, не соглашаясь на предоставленные акиматом условия, передает Pavlodarnews.

"С собственниками помещений ведется работа по рассмотрению предложенных трехкомнатных квартир для переселения и заключению договоров. Городской отдел жилищных отношений направил уведомления собственникам квартир с адресами трехкомнатных квартир", – рассказали в пресс-службе акимата Павлодара.

Заключить договора на переезд чиновники жильцам дома предлагают с одним рилтором, который выиграл тендер от акимата. Но жильцы не согласны с условиями, так как от выделенной на аренду временного жилья денег от акимата, часть придется отдать подрядчику-риелтору.





Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова





"Мы также можем найти в интернете объявления о квартирах и пойти договариваться с хозяином. Непонятно, зачем посредник, которому уходит часть денег?" – завалась вопросом изначально жительница дома Ольга Воронько.

Именно из-за такой схемы по аренде квартир через посредника, жильцы, которые добивались расселения дома, отказываются выезжать и продолжают жить в доме с трещинами, который норовит обрушится.