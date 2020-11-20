Как будет работать "Медеу" во время пандемии

Спустя 10 дней санврачи могут проверить, как каток справляется с санитарными правилами

Накануне, 19 ноября в Алматы открылся ледовый каток "Медеу". Какие ограничения ввели там в связи с пандемией коронавируса, рассказывает zakon.kz.

9 ноября вышло новое постановление главного санврача Алматы Жандарбека Бекшина. В нем говорилось, что "Медеу" разрешается работать в тестовом режиме с 19 по 30 ноября. Это значит, что спустя 10 дней санврачи могут проверить, как каток справляется с санитарными правилами. Если все будет хорошо, то работу катка могут продлить.

Мы переживали, что впервые за 48 лет своей истории "Медеу" не будет работать. Руководство города поставило перед нами задачу разработать алгоритм работы, которая обеспечила бы безопасность нахождения здесь гостей. Подошли жестким административным путем. В обычном режиме каждый сеанс посещает порядка 4 тысяч человек, сейчас мы установили границу в 500 человек на сеанс. Это один из самых важных ограничительных моментов, - говорит руководитель "Медеу" Наиль Нуров.

Второе ограничение: неработающие кассы. Теперь билеты можно купить только онлайн. Это было сделано, чтобы не было очередей, а также, чтобы следить за количеством посетителей.

Также особый режим передвижения по катку: только в одну сторону. Гости заходят через одни ворота, выходят через другие. Эти потоки не пересекаются. Особый режим по прокату коньков. Сейчас мы не позволяем себе выдачу коньков больше одного раза в сутки. Коньки сдаются в прокат, два часа на них гость катается, потом они поступают в группу переподготовки. Их сушат, дезинфицируют, обрабатывают ультрафиолетом и выдают уже только через сутки, - продолжает Нуров.

Каток будет работать без выходных. Тем не менее, в связи с эпидемией руководство просит посетителей по возможности не приезжать на каток.

Я никогда не думал, что скажу это. Сейчас я вынужден обращаться к алматинцам, гостям города: друзья, если у вас есть возможность не ехать на "Медеу", оставьте эту поездку до лучших времен, тем более, если чувствуете, что есть какие-то опасения по здоровью, - сказал Наиль Нуров.

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