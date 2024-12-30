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Общество

Как будет работать каток "Медеу" в новогодние дни

Медео, Медеу, высокогорное урочище, горы, снег, холод, каток, высокогорный спортивный комплекс, заморозки, Алматы, зима в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 13:52 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Администрация высокогорного спортивного комплекса "Медеу" рассказала, как будет работать каток в новогодние выходные, сообщает Zakon.kz.

30 и 31 декабря каток будет функционировать по расписанию будних дней.

"Обращаем ваше внимание, что 31 декабря отменяется третий сеанс (с 19:00 до 23:00). Также 1 января 2025 года отменяется первый сеанс (с 9:00 до 11:00). С 1 по 8 января 2025 года каток будет работать по расписанию праздничных дней", – предупредили любителей катка. 

Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в новогодние дни, можете почитать здесь. Кроме того, в Алматы изменится режим работы общественного транспорта

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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