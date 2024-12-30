Как будет работать каток "Медеу" в новогодние дни

Администрация высокогорного спортивного комплекса "Медеу" рассказала, как будет работать каток в новогодние выходные, сообщает Zakon.kz.

30 и 31 декабря каток будет функционировать по расписанию будних дней.

"Обращаем ваше внимание, что 31 декабря отменяется третий сеанс (с 19:00 до 23:00). Также 1 января 2025 года отменяется первый сеанс (с 9:00 до 11:00). С 1 по 8 января 2025 года каток будет работать по расписанию праздничных дней", – предупредили любителей катка.

Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в новогодние дни, можете почитать здесь. Кроме того, в Алматы изменится режим работы общественного транспорта.