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В южном Казахстане сильно похолодает 

Прогноз погоды на 21-23 ноября.

Фото : pixabay.com20 ноября 2020, 11:42

В южной половине Казахстана похолодает, сообщает zakon.kz.

Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием отрога Северо-западного антициклона, но местами по стране ожидается снег, на юге осадки, связанные с атмосферными фронтальными разделами. В южной половине республики температура воздуха будет на 4…8℃ ниже средних многолетних значений, - сообщает в РГП "Казгидромет".


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