В южном Казахстане сильно похолодает
Прогноз погоды на 21-23 ноября.
Фото : pixabay.com20 ноября 2020, 11:42
В южной половине Казахстана похолодает, сообщает zakon.kz.
Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием отрога Северо-западного антициклона, но местами по стране ожидается снег, на юге осадки, связанные с атмосферными фронтальными разделами. В южной половине республики температура воздуха будет на 4…8℃ ниже средних многолетних значений, - сообщает в РГП "Казгидромет".
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