Локдауна можно было бы избежать, если бы люди носили маски - ВОЗ

Ношение масок не является панацеей и должно сочетаться с другими мерами безопасности.

Региональный директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге заявил, что локдауна можно было бы избежать, если бы все следовали простым правилам, таким как ношение масок, передает zakon.kz.

Он подчеркнул, что локдаун должен быть "крайней мерой" и призвал общественность следовать рекомендациям медиков, чтобы предотвратить смертельные случаи.

Тем не менее, Клюге отметил, что ношение масок не является панацеей и должно сочетаться с другими мерами безопасности.

Если мы все внесем свою лепту, локдауны можно будет избежать,- приводит его слова CNN.

Он отметил, что сотни миллионов людей в настоящее время живут в условиях изоляции, которая требует экономической поддержки и приводит к потере рабочих мест, нарушению работы служб здравоохранения и сопутствующему ущербу с точки зрения психического здоровья, злоупотребления психоактивными веществами и гендерного насилия.

Клюге также предупредил о "негативном воздействии слишком быстрого смягчения". По словам представителя ВОЗ, ограничения следует ослаблять постепенно.

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