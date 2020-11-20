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До конца ноября Восточный Казахстан выйдет из "красной зоны"

Аким области лично дважды в день проводит совещания штаба.

Фото : пресс-служба20 ноября 2020, 13:37

До конца ноября ВКО выйдет из "красной зоны", сообщает zakon.kz.

Уже сейчас наблюдается значительное снижение количества зараженных в сутки - с 356 до 249. Об этом сообщил глава региона Даниал Ахметов, отвечая на вопросы журналистов в рамках брифинга в СЦК в Нур-Султане.

Напомним, что Президент Казахстана поручил главе региона в течение двухнедельного срока (а это до конца ноября (прим.авт.) вывести область из "красной зоны". На сегодняшний день работа в этом направлении ведется круглосуточно, аким области лично дважды в день проводит совещания штаба, где ставятся определенные задачи. Результат можно увидеть по уровню занятости нашего коечного фонда - он составляет всего 17 процентов.

КТ-аппараты работают круглосуточно, мы закупили действенный препарат "Фапиравир", - отметил Даниал Ахметов. - Эти и многие другие меры позволяют говорить о том, что я глубоко убежден, что до конца ноября мы стабилизируем ситуацию с COVID-19 в регионе.


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