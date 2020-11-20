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В Шымкенте продлили ограничительные меры

Ограничительные меры и карантин продлены до 7 декабря 2020 года.

Фото : stan.kz20 ноября 2020, 14:27

Главный государственный санитарный врач города Шымкента вынес постановление от 20 ноября 2020 года "О продлении карантина, ограничительных мер на территории города Шымкент и внесении изменений и дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача города Шымкент", передает zakon.kz.

Так, на территории Шымкента карантин и ограничительные меры продляются с 00 часов 23 ноября до 00 часов 7 декабря 2020 года.

В этот период действует ограничение деятельности (обслуживание посетителей) с 7 утра до 23 часов в будние, выходные и праздничные дни объектов общественного питания, работающих на открытом воздухе, и объектов, расположенных в зданиях (кафе, рестораны, лаунж-бары, спорт-бары, столовые, кофейни и кулинарии), в том числе расположенные в торгово-развлекательных центрах с размещение обеденных столов на 50 посадочных мест.

Работа, не связанная с обслуживанием посетителей, - в обычном режиме.

Вместе с тем запрещено проводить торжественные, памятные мероприятия (банкеты, тои, поминки, дни рождения, юбиле, проводы, кудалык, беташар и др.). Запрещается работа фудкортов, банкетных залов, использование кальянов в объектах общепита.

Между тем в обычно режиме могут работать АЗС, магазины при АЗС, магазины автозапчастей, авто-экспресс (еда на вынос), автомойки, шиномонтажки, швейные мастерские, объекты по ремонту бытовой техники, химчистки, прачечные, ремонт телефонов и компьютеров.

Не могут работать объекты общественного питания, где более 50 посадочных мест.

При этом объекты общественного питания, осуществляющие доставку или еду на вынос, работают в обычном режиме.

Общественный транспорт в будние, праздничные и выходные дни будет ходить с 7 до 23 часов. При этом пассажиры должны быть в масках и контролироваться заполняемость ОТ.


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