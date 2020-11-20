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Стало известно, когда начнется отправка вакцин Pfiizer

Чем быстрее страна предоставит одобрение регулирующих органов, тем быстрее она получит вакцину.

Фото : Sky News20 ноября 2020, 14:43

Американская фармацевтическая компания Pfizer готова осуществить отправку своих вакцин от коронавируса "в течение нескольких часов" после получения официального разрешения. Об этом Sky News заявил глава Pfizer Альберт Бурла, передает zakon.kz.

По его словам, компания будет обращаться за разрешением к регулирующим органам по всему миру "очень скоро - в течение нескольких дней", а затем будет готова начать отгрузку первой из 20 миллионов доз вакцины.

Отмечается, что к концу года количество вакцин достигнет 50 миллионов. Еще 1,3 миллиарда доз планируется изготовить в 2021 году.

Как только они (регулирующие органы) дадут нам зеленый свет, наша цель начать отправку в течение пары часов. Я думаю, что вторая половина 2021 года будет для многих из нас совершенно другим опытом, - заявил Бурла.

Он сказал, что чем быстрее страна предоставит одобрение регулирующих органов, тем быстрее она получит вакцину.

Бурла также обратился с посланием к тем, кто сомневается в ценности вакцин. Он заявил, что любой, кто отказывается от вакцины, рискует "стать слабым звеном, которое позволяет этому вирусу размножаться".


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