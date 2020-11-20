Аdal и "Народную партию Казахстана" допустили к участию в выборах

Партии прошли перерегистрацию.

В Центральной избирательной комиссии состоялась перерегистрация двух партий в связи с ребрендингом, передает корреспондент zakon.kz.

В соответствие со статьей 42 Гражданского кодекса РК, юридические лица при изменении наименования подлежат государственной перерегистрации. Учетной перерегистрации подлежат также их филиалы. 11 ноября текущего года проведена государственная перерегистрация политической партии "Бірлік" в политическую партию Adal. Соответствующая учетная перерегистрация проведена во всех 17 филиалах партии Adal, таким образом, во всех 17 регионах имеются их филиалы, - сообщил вице-министр юстиции Азамат Амиргалиев.

12 ноября Коммунистическая народная партия Казахстана была перерегистрирована в "Народную партию Казахстана". По словам вице-министра, все 17 филиалов "Народной партии Казахстана" прошли учетную перерегистрацию и представлены во всех 17 регионах республики.

Напомним, выборы депутатов Мажилиса и маслихатов назначены на 10 января 2021 года.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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