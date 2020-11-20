Портфель заказов заводов СКО увеличился почти в два раза

Объем выпущенной продукции увеличился на 5,5%.

Трудности пандемии не сказались на работе заводов Северо-Казахстанской области, сообщает zakon.kz.

С начала года объем выпущенной продукции увеличился на 5,5% - до 235,6 млрд тенге. Портфель заказов также увеличился по сравнению с прошлым годом с 22,6 до 43,4 млрд. тенге.

Так, заказы на заводе им.Кирова увеличились на 34% (с 11,6 до 15,4 млрд тенге), АО "Мунаймаш" - на 7% (с 3,3 до 3,5 млрд тенге), ТОО "Поиск" - на 6,5% (с 1,1 до 1,2 млрд тенге), "Завод многопрофильного оборудования" - на 38% (с 0,8 до 1,1 млрд тенге), "Петромашзаводе" - более чем в два раза (с 0,5 до 1,2 млрд тенге).

Стоит отметить, что завершены переговоры по заключению договора между АО "ЗИКСТО" и "Қазақстан темір жолы" на поставку 2000 вагонов-платформ на общую сумму более 45 млрд тенге.

Все это позволит полностью загрузить завод в ближайшие два года. Также, дополнительно будет привлечено порядка 250 новых работников к имеющимся 400. Кроме того, будет увеличена заработная плата, которая, к слову, уже была увеличена на 20% в апреле текущего года.

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