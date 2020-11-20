200 млрд тенге на поддержку предпринимателей дополнительно выделил Нацбанк

Были проведены работы по выявлению наиболее пострадавших отраслей в результате ЧП.

По поручению Главы государства К.Токаева Национальный банк решением от 27 октября 2020 года внес изменения в Программу льготного кредитования субъектов предпринимательства, сообщает zakon.kz.

Выделены дополнительные 200 млрд тенге на кредитование субъектов крупного предпринимательства и предпринимателей в агропромышленном комплексе, пострадавших в результате чрезвычайного положения. Срок действия программы продлен до 31 декабря 2021 года включительно, срок освоения денег – до 31 марта 2021 года включительно.

Министерством национальной экономики совместно с Нацпалатой предпринимателей "Атамекен" проведены работы по выявлению наиболее пострадавших отраслей в результате чрезвычайного положения.

В результате определен перечень пострадавших видов деятельности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг, который был представлен миннацэкономики на утверждение в Национальный Банк 18 ноября 2020 года. Перечень утвержден совместным приказом председателя Нацбанка и министра нацэкономики от 18 ноября 2020 года.

Крупные предприятия, пострадавшие в результате введения чрезвычайного положения и осуществляющие деятельность в пострадавших отраслях экономики согласно Перечню, вправе обратиться в банки второго уровня для получения льготных кредитов. При этом, на одного заемщика – субъекта крупного предпринимательства установлен лимит в сумме до 6 млрд тенге. Лимит для субъекта малого и среднего предпринимательства сохранен в сумме не более – 3 млрд тенге, для ИП не более – 50 млн тенге.

Из дополнительно выделенных 200 млрд тенге для льготного кредитования АПК выделен лимит на сумму 100 млрд тенге, из которых 70 млрд тенге будут выделены через банки второго уровня и 30 млрд тенге – через АО "Аграрная кредитная корпорация".

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