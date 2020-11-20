Чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике пройдет онлайн

В соревнованиях примут участие более 350 спортсменов со всей республики.

21 ноября стартует лично-командный Чемпионат Республики Казахстан по тяжелой атлетике в отдельных упражнениях среди мужчин и женщин, сообщает zakon.kz.

В соревнованиях примут участие более 350 спортсменов со всей республики.

Впервые в истории казахстанской тяжелой атлетики эти соревнования пройдут в дистанционном (онлайн) формате. Данная мера принята с целью обеспечения безопасности спортсменов, чтобы избежать скопления людей в одном месте.

Цель на предстоящий Чемпионат Казахстана - не только отобрать спортсменов для национальной сборной, но и дать возможность ребятам почувствовать помост, конкуренцию. Соревновательный опыт очень важен для каждого спортсмена, именно поэтому, в условиях, когда спортивные мероприятия переносят и отменяют, Федерация тяжелой атлетики предложила вариант дистанционного турнира. Хорошо, что для нашего вида спорта это приемлемо, - сказал главный тренер НСК РК по тяжелой атлетике Бахыт Ахметов.

Программа соревнований:

21 НОЯБРЯ, СУББОТА

12.00 – 14.00 мужчины до 55 кг

17.00 – 19.00 женщины до 45 кг, 49 кг

22 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

12.00 – 14.00 мужчины до 61 кг

17.00 – 19.00 женщины до 55 кг, 59 кг

23 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

12.00 – 14.00 мужчины до 67 кг

17.00 – 19.00 женщины до 64 кг, 71 кг

24 НОЯБРЯ, ВТОРНИК

12.00 – 14.00 мужчины до 73 кг

17.00 – 19.00 женщины до 76 кг, 81 кг

25 НОЯБРЯ, СРЕДА

12.00 – 14.00 мужчины до 81 кг

17.00 – 19.00 женщины до 87 кг, 87+ кг

26 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

12.00 – 14.00 мужчины до 89 кг

17.00 – 19.00 мужчины до 96 кг

27 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

12.00 – 14.00 мужчины до 102 кг

17.00 – 19.00 мужчины до 109 кг, 109+ кг

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