ЕС может заплатить более $10 млрд за вакцины Pfizer и CureVac

Стало известно, во сколько ЕС обойдутся вакцины Pfizer и CureVac. Цена одной дозы вакцины от коронавируса для ЕС будет меньше, чем для США.

Евросоюз может потратить более 10 миллиардов долларов на закупку вакцин от коронавируса, разрабатываемых фармацевтическими компаниями Pfizer-BioNTech и CureVac. ЕС заплатит за одну дозу меньше, чем США за начальную поставку вакцины, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

По словам чиновника ЕС, участвующего в переговорах, Евросоюз намерен купить сотни миллионов доз вакцин.

За каждую дозу вакцины от Pfizer и BioNTech ЕС согласился выплатить 18,34 долларов (15,5 евро).

Общая стоимость за 200 миллионов доз составит 3,7 миллиарда долларов, а если будет закуплено еще 100 миллионов доз, увеличится до 5,5 миллиардов долларов. При этом ЕС заплатит за первые поставки меньше, чем США.

За первые поставки 225 миллионов доз вакцины от CureVac ЕС готов заплатить по 11,84 доллара (10 евро).

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