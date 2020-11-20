В шести областях Казахстана отключилось электричество

На данный момент все ограничения сняты, сообщили в Минэнерго.

В шести областях Казахстана и городах Алматы и Шымкент произошло массовое отключение света, передает zakon.kz.

В Министерстве энергетики сообщили, что сегодня, 20 ноября, свет отключился в Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Карагандинской и Кызылординской областях, а также в городах Алматы и Шымкент.

Это произошло из-за отключения ВЛ-220 кВ ГПП-Кызылорда Л-2019 действием САОН (специальная автоматика ограничения нагрузок). В итоге Южная зона отделилась от Единой Электроэнергетической системы Республики Казахстан.

По предварительной информации отключение линии электропередач 500 кВ и действие САОН произошло из-за наброса мощности со стороны Объединенной энергосистемы Центральной Азии. По предварительной информации Национального диспетчерского центра Системного оператора АО "KEGOC" ограничения составило 871,9 МВт. Благодаря оперативной работе технического персонала на данный момент все ограничения сняты, - говорится в сообщении Минэнерго.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!