В США ожидают 40 млн доз вакцины от коронавируса к концу года

Представители Белого дома назвали вакцину "самой быстрой в истории".

К концу 2020 года в США будут доступны 40 млн доз вакцины от коронавируса, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани, передает zakon.kz.

Что касается вакцины, мы полагаем, что к концу года будут доступны 40 млн доз. Это удивительно, это самая быстрая вакцина в истории, - заявила она во время брифинга.

Макэнани подчеркнула, что жизни многих американцев будут спасены "благодаря президенту Дональду Трампу".

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