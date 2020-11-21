Доллару прогнозируют падение в 20%

Падение курса доллара может стать самым большим с начала 2001 года, прогнозируют аналитики.

В результате появления эффективной вакцины от коронавируса COVID-19 и последующего восстановления мировой экономики американский доллар может упасть на 20%, передает zakon.kz со ссылкой на Financial Times.

Указано, что банки, которые и так уже имели негативные прогнозы относительно доллара в следующем году, ухудшили ожидаемые показатели на фоне появления новых клинических испытаний вакцин. Аналитики Wall Street ожидают, что с появлением вакцины доллар "упадет" из-за роста уверенности в мировой экономике.

Мы полагаем, что появление вакцины спровоцирует медвежий рынок, позволяя доллару следовать по пути, аналогичному тому, которым он шел с начала до середины 2000-х годов. Может ли доллар упасть на 20 процентов в следующем году? Думаем, да, – отметил аналитик банка Citi Кэлвин Цзе.

Как полагает представитель Goldman Sachs Зак Пандл, доллар ослабнет, даже если экономика США начнет набирать обороты.

Даже если экономика США будет работать достаточно хорошо, мы думаем, что доллар может существенно ослабнуть, поскольку инвесторы будут искать более высокую прибыль за пределами США и выходить из безопасных убежищ, в которых они находились на протяжении всего периода COVID, - добавил он.

Эксперт по перекрестным активам в Morgan Stanley Эндрю Шитс прогнозирует падение индекса доллара на 4% и ожидает, что курсы валют Норвегии, Швеции, Новой Зеландии и Австралии начнут расти, когда вакцина станет широкодоступной.

Мы находимся в идеальных условиях для роста рискованных активов, ослабления доллара и более сильных валют, чувствительных к росту, до конца года, – соглашается Джордж Саравелос, глава отдела валютных исследований Deutsche Bank.

Если доллар снизится на 20%, то это падение будет самым большим с начала 2001 года. Но тогда падение на 33% заняло несколько лет, продолжаясь до финансового кризиса 2008 года. Спрос на другие валюты на развивающихся рынках стремительно рос, ведь инвесторы шли за низкими процентными ставками. Тенденцию остановил мировой кризис.

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